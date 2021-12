Slovenski selektor pred najvišjo oviro: Prepričan sem, da imamo še ogromno rezerv

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v petek z odliko odprla nastope na svetovnem prvenstvu. Slovenke so v prvem krogu z 28:18 odpihnile Črno goro. A že na drugem srečanju je pred Slovenijo hud zalogaj v obliki olimpijskih prvakinj. V slovenskem taboru poudarjajo, da se bodo v tekmo podali sproščeno, saj ni skrivnost, da Francozinje niso le izrazite favoritinje pred to tekmo, temveč tudi ene najresnejših kandidatk v boju za končni naslov v Španiji.

Amra Pandžić je bila na obračunu s Črno goro razglašena za najboljšo igralko tekme. Foto: IHF.com

"Vedno je veliko zadovoljstvo, da lahko igraš proti olimpijskemu prvaku. Želim si, da bi tako to doživela tudi naša dekleta. Slovenska reprezentanca ima proti francoskim tekmicam tako pozitivne kot negativne izkušnje. Tudi sam sem se v preteklosti vedno z veseljem pripravljal na njih. Verjamem, da lahko nekatere slabše stvari v igri proti Črnogorkam popravimo. Prepričan sem, da imamo še ogromno rezerv. Prva tekma je bila za nas zelo pomembna. Z dobro energijo in motiviranostjo smo izničili slabše stvari, a moramo narediti vse, da število teh proti olimpijskim prvakinjam, ki so tudi glavne favoritinje za naslov tu v Španiji, ne le proti nam, zmanjšamo in ostanemo konkurenčni. Želim si, da odigramo tekmo na dobri ravni," je pred tekmo svoje želje in cilje strnil slovenski selektor Dragan Adžić, ki je v petek z zmago debitiral na slovenski klopi na velikih tekmovanjih.

Tjaša Stanko je na prvi tekmi dosegla štiri zadetke. Foto: Sportida

Današnje tekmice Slovenije so v tem letu že dosegle velik uspeh, potem ko so poleti v Tokiu postale olimpijske prvakinje. V prvem delu se niso proslavile. Najprej so na petih tekmah vpisale po dve zmagi in poraza ter remi, nato pa začele mleti vse ovire pred seboj. Del francoske izbrane vrste sta tudi rokometašici Krima Allison Pineau, ki je bila na olimpijskih igrah v finalu prva strelka, in Oceane Sercien Ugolin. V nasprotju z dogajanjem v Tokiu so svetovno prvenstvo začele z odliko. Angolke so jim na prvi tekmi sledile uvodnih 22 minut, nato pa jih gledale le še v hrbet in na koncu klonile s 30:20.

Francozinje imajo sicer dve odličji z olimpijskih iger, pet z evropskih in pet s svetovnih prvenstev. Leta 2017 so bile na svetovnem prvenstvu v Nemčiji zlate, dve leti zatem pa so si privoščile velik spodrsljaj in prvenstvo končale šele na 13. mestu. "Francija je vrhunska reprezentanca, ki osvaja kolajne na vseh tekmovanjih. Z njimi smo se srečali ob skoraj vseh svojih nastopih na evropskih in svetovnih prvenstvih. Tekmice spoštujemo, a nikakor to ne pomeni, da se predajamo. Francija ima na vseh igralnih položajih vrhunske igralke in dobro rotacijo teh. Na njihov sistem se lahko pripravimo. Za to si prizadevamo s polno paro," pa je pred tekmo optimistično dejala slovenska reprezentantka Tjaša Stanko.

Slovenija in Francija sta se nazadnje srečali na evropskem prvenstvu na Danskem. Pred letom dni so bile rokometašice iz dežele galskih petelinov boljše za deset zadetkov (27:17), leta 2018 na domačem evropskem prvenstvu pa za devet (30:21). Vmes so Slovenke pokazale zobe in na svetovnem prvenstvu v Nemčiji leta 2017 presenetljivo slavile zmago s 24:23.

Španija: SP, ženske, 2. krog:

Skupina A:

Nedelja, 5. december:

18.00 Slovenija - Francija

