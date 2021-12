Slovenkam po visoki zmagi dan počitka, začenja se drugi kro

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 8. in 13. decembrom potekal v Granollersu, Castellonu in Torrevieji, osem reprezentanc, ki bodo v skupinskem delu osvojile zadnje mesto, pa v Llirii čakajo tekme za razvrstitev od 25. do 32. mesta. Vse najpomembnejše tekme na letošnjem mundialu od četrtfinala naprej bodo med 14. in 19. decembrom v Granollersu.

SP v rokometu za ženske, 2. krog: Skupina E:

18.00 Slovaška - Nemčija

20.30 Madžarska - Češka Lestvica:

1. Nemčija 1 tekma - 2 točki

2. Madžarska 1 - 2

3. Slovaška 1 - 0

4. Češka 1 - 0 Skupina F:

18.00 Južna Koreja - Tunizija

20.30 Kongo - Danska Lestvica:

1. Danska 1 - 2

2. Južna Koreja 1 - 2

3. Kongo 1 - 0

4. Tunizija 1 - 0 Skupina G:

18.00 Paragvaj - Hrvaška

20.30 Japonska - Brazilija Lestvica:

1. Japonska 1 - 2

2. Brazilija 1 - 2

3. Hrvaška 1 - 0

4. Paragvaj 1 - 0 Skupina H:

18.00 Avstrija - Argentina

20.30 Kitajska - Španija Lestvica:

1. Španija 1 - 2

2. Avstrija 1 - 2

3. Kitajska 1 - 0

4. Argentina 1 - 0