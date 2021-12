Vse v znamenju velikega derbija v Velenju

V petek se začenja 11. krog lige NLB. Najprej bo na sporedu obračun med ekipama Trima Trebnjega in Ljubljane, v soboto pa tudi derbi med Velenjčani in Celjani.

Potem, ko so v prejšnjem krogu vodilni celjski rokometaši odigrali derbi s Trebanjci, jih v 11. krogu čaka še večni derbi v Velenju. Aktualni slovenski prvaki iz Velenja so v prejšnji sezoni dobili obe medsebojni tekmi, ki sta odločili prvenstvo. Zdaj bo na sporedu 123. večni derbi, 88-krat so zmagali Celjani, šestkrat sta se ekipi razšli z remijem, 28-krat pa so bili boljši Velenjčani. Kako bo tokrat? Celjani imajo sicer pred derbijem kar šest točk prednosti pred velenjsko ekipo, ki v tej sezoni kot edina ekipa Slovenijo predstavlja v evropski ligi.

Liga NLB, 11. krog: Petek, 3. december:

19.00 Trimo Trebnje - Ljubljana Sobota, 4. december:

19.00 Slovenj Gradec - Urbasncape Loka

19.00 Dobova - Riko Ribnica

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Grosist Slovan

19.00 Herz Šmartno - Koper

20.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško Sreda, 8. december:

18.00 Maribor Branik Jeruzalem Ormož