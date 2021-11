Velenjčani na težki preizkušnji na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenjčani so se v tej sezoni elitnega evropskega tekmovanja z ekipo Našic že pomerili. V Rdeči dvorani so z rezultatom 34:28 po šestdesetih minutah slavili prvo zmago in prvi dve točki v evropski ligi.

Varovanci Zorana Jovičića so v prejšnjem krogu gostovali pri francoski ekipi PAUC Handball in z zadetkom s črte sedmih metrov po izteku igralnega časa, domov odšli s pomembno točko. Velenjčani se trenutno s tremi točkami nahajajo na tretjem mestu lestvice skupine C.

"V torek igramo proti RK Nexe, ki je v tej sezoni dokazala, da gre za odlično ekipo. Z veliko podporo navijačev so na domačem igrišču izjemno težek nasprotnik. Na naši zadnji medsebojni tekmi smo slavili mi. Obljubljamo, da bomo v Našicah dali vse kar je v naši moči, da ponovimo tekmo iz Velenja in pridemo do novih točk v Ligi Evropa," je pred tekmo na Hrvaškem dejal rokometaš Velenja, Ibrahim Haseljić.