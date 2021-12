Kdo bo napredoval?

Slovenske rokometašice so v nedeljo zabeležile prvi poraz na svetovnem prvenstvu, potem ko je bila z 29:18 boljša Francija. Danes imajo Slovenke prost dan, bodo pa na delu znova reprezentance v skupinah, E, F, G in H, v katerih bomo dobili potnike v nadaljnji del tekmovanja.

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo prebile v drugi del tekmovanja, ki bo med 8. in 13. decembrom potekal v Granollersu, Castellonu in Torrevieji, osem reprezentanc, ki bodo v skupinskem delu osvojile zadnje mesto, pa v Llirii čakajo tekme za razvrstitev od 25. do 32. mesta. Vse najpomembnejše tekme na letošnjem mundialu od četrtfinala naprej bodo med 14. in 19. decembrom v Granollersu.