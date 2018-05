Slovenke nadaljujejo kvalifikacije za EP: v sredo v Celju proti Dankam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je pred zadnjima dvema tekmama v kvalifikacijski skupini 5 s štirimi zbranimi točkami na drugem mestu. Danska si je že pred zadnjima dvema tekmama z maksimalnim izkupičkom osmih točk zagotovila nastop na zaključnem turnirju v Franciji, iz te skupine pa je prosto še eno, pogojno celo dve mesti.

Nedeljska zmaga nad Češko prinaša vozovnico za EP

Slovenska reprezentanca mora osvojiti drugo mesto za uvrstitev na drugi zaporedni turnir stare celine, kar ji zagotovo prinaša nedeljska zmaga nad Češko, iz vseh sedmih kvalifikacijskih skupin pa se bo prebila tudi najboljša tretjeuvrščena izbrana vrsta. Po štirih odigranih tekmah so po štiri točke poleg Slovenije zbrale še Švica, Poljska, Slovaška, Makedonija, Rusija in Belorusija.

Mogoči tudi drugi scenariji

V kvalifikacijski skupini 5 so mogoči tudi drugi scenariji, Slovenija bi si v primeru zmage nad Dansko in porazu Češke na Islandiji prav tako dokončno izborila nastop na sklepnem turnirju stare celine, saj bi v tem primeru imela tri točke prednosti pred Češko in bi bila nedeljska tekma s tega stališča zanjo povsem nepomembna.

Spet brez Lazovićeve

Slovenske prvokategornice - znova bo manjkala zunanja igralka makedonskega Vardarja iz Skopja Barbara Lazović - se pod vodstvom selektorja Uroša Bregarja že teden dni pripravljajo v Laškem, v ponedeljek pa sta se soigralkam pridružili tudi naša najboljša strelka Ana Gros in vratarka Branka Zec.

Bregar: Imamo veliko željo, da se Dankam enakovredno zoperstavimo

"Na tekmi proti Danski se bomo potrudili po naših najboljših močeh. Imamo veliko željo, da se Dankam enakovredno zoperstavimo, čeravno vemo, da bodo naše sredine tekmice dale vse od sebe, saj želijo kvalifikacije končati s polnim točkovnim izkupičkom. Moje varovanke so na teh pripravah dobro delale, čeravno nismo bili v polni zasedbi, a Grosova in Zečeva sta že dolgo časa v našem igralnem sistemu," je pred sredino tekmo z Danko dejal Bregar, ki bo lahko računal tudi na rekonvalescentko Tamaro Mavsar.