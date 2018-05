Slovenske rokometašice močnejše za Tamaro Mavsar

Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco sta odločilni tekmi za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu v Franciji. Najprej se bo v sredo, 30. maja, v Celju pomerila z Dansko, v nedeljo, 3. junija, pa v Mostu s Češko.

Selektor slovenske reprezentance Uroš Bregar je na priprave povabil 21 rokometašic. Prvič po strgani kolenski križni vezi so na njegovem seznamu tudi Tamara Mavsar ter novinki Jasmina Pišek in Sanja Vrček.

Večji del reprezentance se bo zbral danes v Laškem, nekoliko pozneje pa se bodo zaradi klubskih obveznosti pridružile Ana Gros, Branka Zec, Lina Krhlikar in Teja Ferfolja. Zaradi operacije mandljev bo na zbor zamudila tudi Lara Hrnčič, medtem ko je še vedno vprašljiva prisotnost Janje Rebolj, ki še vedno čuti posledice udarca v glavo z zadnjega klubskega treninga.

Selektor slovenske reprezentance Uroš Bregar je na seznam uvrstil Tamaro Mavsar. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pred Slovenijo je odločilni ciklus za preboj na evropsko prvenstvo. Trenutno je v skupini 5 na drugem mestu za Dansko ter pred Češko in Islandijo. Za uvrstitev na drugi zaporedni turnir stare celine bi potrebovala vsaj zmago proti Češki, neposredni tekmeci za drugo mesto, še pred tem pa jih čaka izjemno pomembna tekma proti Danski v Celju.

Na Bregarjevem seznamu so naslednje igralke:- vratarke: Karmen Korenič (Rotweiss Thun), Maja Vojnović (Krka) in Branka Zec (Bayer Leverkusen);- krilne igralke: Ines Amon, Alja Koren, Tamara Mavsar (vse Krim Mercator) in Jasmina Pišek (Z'dežele);- zunanje igralke: Ana Abina, Tjaša Stanko, Hana Vučko, Nina Zulić (vse Krim Mercator), Teja Ferfolja (Roman), Ana Gros (Metz), Lara Hrnčič, Sanja Vrček (obe Z'dežele), Lea Krajnc (brez kluba) in Janja Rebolj (Zagorje);- krožne napadalke: Aneja Beganović (Krim Mercator), Lina Krhlikar (Göppingen), Nataša Ljepoja (Zagorje) in Alja Vrček (Krka).