Celjska domača prevlada. "Ta naš rokometni vrelec ne bo nikoli presahnil!"

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so letos na domači sceni osvojili vse, kar je bilo na voljo, na mednarodni so se uvrstili na zaključni turnir lihe Seha in zasedli tretje mesto, nekaj obžalovanja pa v Knežjem mestu čutijo le zaradi neuspelega preboja iz skupinskega dela lige prvakov. Kot domala vsako leto, tudi po šampionski sezoni 2017/18 Celje zapušča kopica igralcev.

Celja so sezono 2017/18 začeli s superpokalno lovoriko, ko so septembra lani premagali Maribor, pred osmim krogom končnice državnega prvenstva, v katerem so si zagotovili že 22. naslov prvakov, so v finalu pokala Slovenije porazili Krko in se veselili 21. pokalne lovorike. V ligi Seha so končali na tretjem mestu.

Sinoči so v svoji trdnjavi, dvorani Zlatorog za konec prvenstva premagali Velenje in z navijači proslavili pokal slovenskih prvakov.

Tamše ne odhaja nikamor: Vem, da moram tu v Celju še nekaj narediti

Tvorec uspehov Celja v zadnjih petih letih je trener Branko Tamše, Velenjčan, ki je v Celje prišel leta 2013. V petek zvečer ga je premočenega od piva, s katerim so ga polili njegovi varovanci, v Zlatorogu razganjalo od ponosa. Povsem razumljivo, saj je na domači sceni nepremagan že pravljičnih sedem let. Preden je s Celjem od leta 2013 osvojil pet zaporednih naslovov državnega prvaka, je do dveh popeljal tudi matično Gorenje iz Velenja.

V Celju pa še ni rekel zadnje, sporoča navijačem: "Človek mora imeti v sebi visoke, realne ali pa celo malo nadrealne cilje, trenutno se v Celju dobro počutim, vem, da moram tu v Celju še nekaj narediti, za trenerja sem še mlad in vem, da bo moja pot še zanimiva." Glede na to, da na slovenskem parketu Celju nihče ne pride blizu, je bržčas mogoče sklepati, da so cilji, ki jih omenja vezani na mednarodno, evropsko sceno. Je naslednji cilj Celja Pivovarne Laško ponovno zaropotati tudi v ligi prvakov, ki si jo je pokoril leta 2004?

Liga prvakov? "Želimo se uvrstiti naprej ter narediti še kaj več."

"Predvsem sem zelo vesel, da smo, odkar sem tukaj, sanirali večmilijonski dolg in ob tem osvajali lovorike, ki jih prej štiri leta ni bilo," žogico umirja racionalni Tamše in nadaljuje: "Celje je imelo veliko denarja, tudi ko sem bil v Velenju, a Celje štiri leta ni bilo prvak. Mi smo ta trend obrnili, sanirali dolgove, ustvarili cel kup dobrih domačih igralcev in ob tem suvereno zmagovali. To so stvari, ki me res zelo veselijo in polnijo z energijo za naprej."

"Želimo si nadaljevati po tej poti, seveda je moja neverjetna želja spet dobiti te velikane v Zlatorog, kot je bilo letos s Kielom, Kielcami, Veszpremom, Flensburgom … Želimo se uvrstiti naprej ter narediti še kaj več," še pravi Tamše, na morebiten dvom, da bi se Celje sploh lahko enakovredno kosalo z evropskimi bogataši pa ponudi primerjavo: "Kielce denimo, ki imajo najmanj petkrat višji proračun kot ga imamo mi, so letos prišle le en ono stopničko dlje od nas. Kakovost je v ligi prvakov zelo skoncentrirana. Zelo zanimivo je. Tudi zaključnega turnirja lige s tremi francoskimi moštvi najbrž ni nihče pričakoval. To mi daje dodatno energijo in zagon, da verjamem."

"Tudi Celje vsako leto nastopa z mlajšo postavo. Pri nas v ligi prvakov igrajo 16 - in 17-letniki, kar je že skoraj nenormalno. Ampak tako je." Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Celjsko-velenjski derbiji bodo ostali največji v Sloveniji"

Celje in Velenje sta v zadnjih letih pojem slovenskega klubskega rokometa, a Gorenje je letošnjo sezono končalo šele na tretjem mestu. Drugi so letos Ribničani. Je slovenska liga sploh dovolj močna, da bo Celju ponudila prave izzive tudi v prihodnje?

"Celjsko-velenjski derbiji bodo ostali največji v Sloveniji, pričakujem pa tudi še nove trde tekmece. Ne bi jih našteval, da ne bi koga izpustil, ampak v Sloveniji se redno pojavljajo novi močni klubi, pa čeprav smo se mogoče v zadnjih dveh letih se je za naslov prvaka borilo istih šest ekip. Želim si čim več kakovosti, da so fantje zdravi v vseh klubih in lahko zastopamo slovenski rokomet tako v domačem prvenstvu kot evropskih pokalih in da čim več fantov iz slovenske lige igra za slovensko reprezentanco," odgovarja Tamše.

Odlično delo z mladimi, a kaj, ko prehitro pobegnejo v tujino

Slovenska liga je močna, a ima svoje težave, še pravi: "Marsikdo je pred leti dejal, da bo slovenska liga, po tem, ko so v tujino odšli številni dobri igralci, padla in da zadaj nimamo potenciala. A še enkrat moram izpostaviti odlično delo vseh trenerjev mlajših selekcij. Ti delajo s temi otroci, da ti ko zrastejo, zaigrajo v Celju in potem v reprezentanci ter odidejo v bogatejše klube. Ta naš rokometni vrelec ne bo nikoli presahnil, saj slovenski trenerji imamo kvaliteto, znamo delati z otroci. Tudi Celje vsako leto nastopa z mlajšo postavo. Pri nas v ligi prvakov igrajo 16 - in 17-letniki, kar je že skoraj nenormalno. Ampak tako je. V Celju, če je fant star 22, 23 let in če je pravi, kar večina je, gre drugam za večji denar. To mene ne veseli, zato bi si mogoče želel neke klavzule, kot je bila nekoč v jugoslovanski ligi, ko so lahko igralci odšli šele s 26 letom. Jaz bi to nekako zazidal vsaj na 23 let, potem pa naj fantje odidejo v svet."

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ekipa za naslednjo sezono bolj ali manj že sestavljena

Sezona se je v petek končala, danes so misli bržčas že usmerjene k naslednji. Je celjska ekipa za sezono 2018/19 že sestavljena? "Odhodi so znani, prihodi tudi bolj ali manj, seveda pa lahko vedno pride do kakšne priložnosti. Če bomo videli, da na kakšnem položaju potrebujemo okrepitev, smo si vrata pustili malo priprta. To pomeni tudi delo med dopustom. Ves čas prežimo, če se pojavi kaj zanimivega, pa čeprav imamo križanko nekako že sestavljeno. Mogoče pride kakšna ponudba za kakšnega zanimivega igralca, kot se je zgodilo lani, in takega z veseljem vzamemo," odgovarja strateg državnih prvakov.

Čustveno slovo Urbana Lesjaka ...

V naslednji sezoni dresa Celja ne bodo več nosili Luka Mitrović, Matic Suholežnik, Žiga Mlakar in izvrstni vratar Urban Lesjak. Za zadnjega, ki se po osmih sezonah v domačem klubu seli v nemško bundesligo k Hannovru, je bilo petkovo zmagovito slovo zelo čustveno: "Ponosen in vesel sem, da nam je uspela taka sezona, da smo z mlado ekipo postavili nove standarde, da smo presegli vsa pričakovanja. Nihče od nas ni pričakoval tega, smo pa to pričakovali sami. Verjeli smo vase in ta vera ter trdo delo sta se nam na koncu obrestovala. Zelo vesel sem tudi, da smo našo zadnjo tekmo v Zlatorogu zmagali. Da sem se od vseh navijačev, pa tudi prijateljev in družine poslovil z zmago. Slovo je sladko in veselim se naslednjega snidenja."

Posebna kopel za Urbana Lesjaka. Foto: Urban Urbanc/Sportida

... in Žige Mlakarja

Tudi Žiga Mlakar je proizvod celjske rokometne šole in se po skoraj sedmih sezonah v članski ekipi CPL – leta 2014 je eno leto odigral v Mariboru – prvič seli v tujino, okrepil bo poljsko Wislo: "Sezono res lahko ocenim kot zelo uspešno, cilje, ki smo si jih zastavili smo večinoma izpolnili, obžalujemo mogoče lahko le to, da se nam v ligi prvakov ni uspelo prebiti iz skupinskega dela, smo pa zato v ligi Seha na zaključnem turnirju dosegli tretje mesto, kar je zgodovinski uspeh. Osvojili smo super pokal, pokal Slovenije in tole državno prvenstvo. To smo končali brez poraza, kar je super uspeh. Sezono zato moram oceniti kot uspešno, tako individualno kot kolektivno."