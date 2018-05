Celjski rokometaši znova razred zase na domači sceni

LIGA NLB, ZA PRVAKA IN OBSTANEK, 8. KROG

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po današnji zmagi nad Riko Ribnico z 29:21 (16:8) v osmem krogu končnice za prvaka v ligi NLB osvojili peti zaporedni in skupno 22. naslov državnih prvakov.

Foto: Sportida

Celjska zasedba, ki je v tej sezoni slavila tudi v pokalnem tekmovanju, je najbolj uspešna slovenska rokometna ekipa vseh časov. Drugi na večni lestvici so Velenjčani, ki so doslej trikrat osvojili državno prvenstvo, po enkrat so slavili še Koprčani in Prulčani.

Izbranci velenjskega trenerja na celjski klopi Branka Tamšeta so izkoristili prvo zaključno žogo za ubranitev naslova, dva kroga pred koncem končnice za prvaka pa imajo pred drugouvrščenimi Ribničani že nedosegljivih šest točk prednosti. Celjani so si po končnem zmagoslavju v državnem prvenstvu v prihodnji sezoni izborili nastop v ligi prvakov, Ribničani pa bržkone v pokalu EHF.

Liga NLB, skupina od 1. do 6. mesta: 8. krog: Sobota, 12. maja: Celje Pivovarna Laško : Riko Ribnica 29:21 (16:8) Krka : Koper 2013 24:29 (9:16)

Nedelja, 13. maja: 19.00 Gorenje Velenje - Urbanscape Loka

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 8 tekem - 45 točk 2. Riko Ribnica 8 - 39 3. Gorenje Velenje 7 - 35 4. Koper 2013 8 - 33 5. Urbanscape Loka 7 - 27 6. Krka 8 - 27