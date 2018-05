Ostalo je le pri željah, Celjani ostajajo nočna mora za Gorenje

Liga NBL, skupina za prvaka, zaostala tekma 5. kroga

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zaostali tekmi 5. kroga lige NLB v Rdeči dvorani s 27:24 premagali Gorenje Velenje in konkurenci pobegnili za praktično neulovljive štiri točke.

Celjani so v derbiju slovenske lige na koncu dosegli dokaj zanesljivo zmago, čeprav so se domačini v prvem polčasu in delu drugega ne le zelo dobro upirali, ampak tudi vodili, toda po krizi v drugem polčasu se niso mogli več vrniti.

Velenjčani so po trenerski menjavi iskali možnost priključka vodilnima ekipama iz Celja in Ribnice; če bi v današnji zaostali tekmi zmagali, bi se Ribničanom približali na -2, Celjanom pa na -4, a po dobrem prvem polčasu so gostje v drugem poskrbeli za preobrat in se utrdili na prvem mestu.