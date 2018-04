Lahko Vujovićevi Koprčani ustavijo favorizirane Celjane?

Pokal Slovenije, zaključni turnir (Ljutomer)

S polfinalni tekmo med Krko in Jeruzalemom Ormožem se danes ob 17. uri v Ljutomeru začenja zaključni turnir rokometnega pokala Slovenije. V drugem polfinalu ob 20. uri se bosta pomerila Koper, ki ga vodi slovenski selektor Veselin Vujović, in Celje Pivovarna Laško, ki lovi že svojo 21. pokalno lovoriko.

Celjani so slovenski pokalni rekorderji, lani so namreč v štajerski prestolnici osvojili jubilejni 20. pokalni naslov, zdaj pa naskakujejo že svojo 21. lovoriko. V preteklosti so trikrat slavili Koprčani, po enkrat pa rokometaši iz Hrpelj, z ljubljanskih Prul in iz Velenja.

Pokalnega prvaka za sezono 2018 bomo dobili v nedeljo, finalna tekma se bo začela ob 18. uri.

Pokal Slovenije, zaključi turnir: Sobota, 21. april: Polfinale: 17.00 Krka - Jeruzalem Ormož 20.00 Koper 2013 - Celje Pivovarna Laško

Nedelja, 22. april: 15.00 tekma za 3. mesto 18.00 finale