Izjemno, Vid Kavtičnik z Montpellierjem evropski prvak!

Montpellier je v vodstvo popeljal prav Vid Kavtičnik, nato je Nantes izenačil in pozneje povedel s 5:4, a to je bilo njegovo zadnje vodstvo na obračunu za prestižno lovoriko. Kavtičnikovi so namreč po vodstvu s 6:5 v prvem polčasu vseskozi držali prednost (največ je narasla na 4) in prvih 30 minut končali z lepo prednostjo (16:13). Eden ključni mož je stal med vratnicama – francoski čuvaj mreže Vincent Girard je do konca prvega dela zbral kar 11 obramb.

V popoldanskem polfinalu je Karabatićev PSG izgubil Nantesom, ki se je na krilih najboljšega strelca lige prvakov vseh časov Kirila Lazarova prvič prebil v finale.

With a total of 57 goals at the VELUX EHF FINAL4, Kiril Lazarov is now the all-time stop scorer at the event, passing Filip Jicha and Momir Ilic . @HBCNantes @psghand #veluxehfcl #ehffinal4 pic.twitter.com/w9nUfp73sy