Čas je za prvo zmago

Kvalifikacije za EP, 5. skupina, 4. krog

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo danes v Celju v kvalifikacijah za decembrsko evropsko prvenstvo v Franciji pomerila z Islandijo. S to so v sredo v gosteh Slovenke remizirale (30:30).

Varovanke Uroša Bregarja zmage v teh kvalifikacijah še nimajo, remizirale so tudi s Češko (28:28) in izgubile s favorizirano Dansko (22:28). Danke so v četrtem krogu kvalifikacijske skupne 5 že v soboto doma premagale trdovratne Čehinje. Za en sam gol. Slovenke bi z današnjo zmago prehitele Čehinje in skočile na drugo mesto v skupini.

Kvalifikacije se odvijajo v sedmih skupinah. Na evropsko prvenstvo, kjer bo sodelovalo 16 izbranih vrst, bosta napredovali dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine in tretja najboljša. Francozinje so kot gostiteljice že uvrščene na prvenstvo.

Peto tekmo kvalifikacij bodo Slovenke odigrale v petek, 30. marca, ko se bodo doma pomerile z Dankami.

Kvalifikacije za EP, 5. skupina, 4. krog Sobota, 24. marec: Danska : Češka 21:20 (13:9)

Nedelja, 25. marec: Slovenija - Islandija

Lestvica: 1. Danska 4 tekme – 8 točk 2. Češka 4 – 3 3. Slovenija 3 – 2 4. Islandija 3 – 1