Slovenke v dramatičnem koncu ujele točko in ohranile upe

Kvalifikacije za EP, 3. krog

Slovenke so kvalifikacije odprle s porazom proti favoriziranim Dankam (22:28), nadaljevale pa z remijem proti Čehinjam (28:28). Na tretji tekmi so gostovale na Islandiji in lovile prvo zmago v kvalifikacijah, a je niso ujele. Lep del tekme so vodile, tudi s 26:24, nato pa Islandkam dopustile preobrat. Gostiteljice so povedle za dva gola, a so jih varovanke Uroša Bregarja tri sekunde pred koncem ujele in vknjižile točko, po kateri lahko realno še upajo na napredovanje na evropsko prvenstvo.

Najbolj razpoložena v slovenski vrsti je bila s sedmimi zadetki Ana Gros, enega manj je dosegla Tjaša Stanko.

Kvalifikacije se odvijajo v sedmih skupinah. Na evropsko prvenstvo, kjer bo sodelovalo 16 izbranih vrst, bosta napredovali dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine in tretja najboljša. Francozinje so kot gostiteljice že uvrščene na prvenstvo.

Četrto tekmo kvalifikacij bodo varovanke Slovenke odigrale v nedeljo, ko bodo Islandke gostovale v Celju. Tekma se bo začela ob 17. uri.

Kvalifikacije za EP, 5. skupina, 3. krog Sreda, 21. marec

Islandija : Slovenija 30:30 (16:17) Češka : Danska 21:26 (14:15)

Lestvica 1. Danska 3 tekme – 6 točk

2. Češka 3 – 3

3. Slovenija 3 – 2

4. Islandija 3 – 1