Slovenke hodile po robu

Poročilo s tekme Islandija : Slovenija

Slovenske rokometašice so v deželi gejzirjev osvojile vsega točko, a ohranile možnosti za preboj na decembrski sklepni turnir stare celine v Franciji. Slovenke se bodo v nedeljo, 25. marca, v celjskem Golovcu znova pomerile z Islandkami. Na tej tekmi morajo zmagati, odločilni tekmi pa bosta na sporedu ob koncu sezone: najprej se bodo 30. maja v Celju pomerile z Dankami, odločilna tekma pa izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja čaka 3. junija, ko bodo v Mostu gostovale pri Čehinjah.

Po treh tekmah je Danska zbrala vseh šest, Češka tri, Slovenija dve, Islandija pa eno točko. Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstile dve najboljši izbrani vrsti iz skupine 5, iz vseh sedmih skupin pa tudi najboljša tretjeuvrščena.

Slovenske rokometašice so v prvi polovici tekme zelo nihale. Sredi prvega so po delnem izidu 6:1 tekmicam v dvajseti minuti pobegnile na tri gole (11:8), v 27. minuti pa so si priigrale najvišje vodstvo (17:13). V sami končnici so močno popustile, naredile nekaj nepotrebnih napak in tekmicam dovolile, da so jih tik pred odhodom na veliki odmor skorajda ujele (16:17).

Varovanke Uroša Bregarja bodo spet na delu v nedeljo, ko bodo Islandke gostile v Celju. Foto: Vid Ponikvar

Bregarjevim varovankam je v prvem polčasu največ težav povzročala Helena Rut Orvarsdottir, ki jim je zabila kar sedem golov. V začetku so imele nekaj težav, nato pa povsem zagospodarile na igrišču v Reykjaviku in si v 43. minuti znova priigrale najvišjo prednost (24:20). A gostiteljice so sijajno izkoristile izključitev na slovenski strani in se po delnem izidu 3:0 v 46. minuti približale na vsega gol zaostanka (23:24), štiri minute kasneje pa tekmo postavile v začetno izhodišče (25:25).

A slovenskim težavam ni bilo konec, v 55. minuti so zabredle v še večje težave in zaostale s 25:27, primanjkljaj dveh golov pa so Bregarjeve varovanke imele še slabi dve minuti pred koncem (27:29).

Nato je na sceno stopila prva zvezdnica slovenske ekipe Ana Gros in dosegla dva gola ter izenačila na 29:29. V izjemno dramatični končnici se je Slovenkam celo nasmihala zmaga, a je Tjaša Stanko prehitro sprožila strel proti nasprotnim vratom, kar so gostiteljice izkoristile in iz protinapada izsilile sedemmetrovko, ki jo je izkoristila Karen Knutsdottir. Slovenke so dvajset sekund pred koncem znova bile v zaostanku, "blamažo" pa je preprečila Teja Ferfolja in tri sekunde pred koncem dosegla izenačujoči gol.

V slovenski reprezentanci sta bili najbolj učinkoviti Ana Gros s sedmimi in Tjaša Stanko s šestimi goli.