Slovenci pred zadnjo tekmo opozarjajo: Naredili nismo še ničesar

Za slovensko izbrano vrsto sta že dve tekmi evropskega prvenstva. Varovanci Ljubomirja Vranješa so najprej v petek odpravili Poljsko, dva dni kasneje pa so pred dvanajst tisoč švedskimi navijači s fenomenalno predstavo odpravili še gostitelje prvenstva. Kljub dvema zmagama pa Slovenci še nimajo zagotovljenega nastopa v glavnem delu prvenstva.

Ljubomir Vranješ bo na tekmi s Švico igralne minute ponudil tudi igralcem, ki so do zdaj igrali manj. Foto: Reuters

Pot v Malmö, ki bo gostil drugi del zaključnega turnirja, jim lahko prepreči visok poraz s sedmimi goli proti Švicarjem, kar pa je glede na prikazano malo verjetno. Če se bodo Slovenci uvrstili v drugi del prvenstva, se bodo tam pomerili z Norvežani in Portugalci iz skupine D ter dvema najboljšima iz skupine E. V tej sta bila do zdaj odigrana le dva dvoboja, na katerih so Islandci premagali Dance, Madžari pa Ruse. Slovenci so se v zgodovini evropskih prvenstev s Švico dvakrat že pomerili. Leta 2002 se je tekma končala z remijem, štiri leta kasneje pa so se zmage s štirimi goli razlike veselili slovenski rokometaši.

Večja rotacija igralcev

Blaž Blagotinšek opozarja, da ni še nič odločeno. Foto: Reuters "Na zadnji tekmi skupinskega dela bomo igrali na zmago. V drugi del EP se želimo uvrstiti z dvema točkama. Na tekmi s Švicarji bo zagotovo nastopilo več naših igralcev kot na preteklem dvoboju s Švedi. Na turnirskem delu tekmovanja potrebuješ kadrovsko širino in naša ekipa jo premore," je pred tekmo povedal slovenski selektor Vranješ, ki bo tako priložnost za igro ponudil tudi igralcem, ki so do zdaj igrali manj.

Da kljub dvema zmagama ni še nič odločeno, se zaveda tudi steber slovenske obrambe Blaž Blagotinšek. "Na uvodnih tekmah smo dobro opravili svoje delo, naredili pa nismo še ničesar. Naredili bomo vse, da premagamo Švicarje ter se z dobro energijo in pozitivnimi mislimi odpravimo v Malmö. Andy Schmid (zvezdnik nemške ekipe Rhein-Neckar Löwen, op. p.) je alfa in omega švicarske ekipe in ga bo treba zaustaviti, prav tako druge igralce. V napadu igrajo s sedmimi igralci, na njihovo igro se bo treba dobro pripraviti, da ne bi bilo v našem taboru slabe volje po koncu tekme," pred tekmo opozarja srednji krožni igralec.

Proti sinu nekdanjega selektorja

Tekma bo imela velik naboj tudi za Švicarje, ki imajo svoje načrte glede uvrstitve v drugi del prvenstva. Še posebej zanimiva bo za švicarskega reprezentanta, sicer Slovenca Nika Tominca, sina nekdanjega selektorja Matjaža Tominca, ki je slovensko izbrano vrsto vodil med letoma 2000 in 2002.

Barve Švice brani tudi Nik Tominec. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Razen Schmida nihče od nas še ni nastopil na evropskem prvenstvu, zato je za vse nas to neka nova izkušnja. Slovenija ima vrhunsko ekipo, igralce, ki nastopajo za najmočnejše evropske klube, in izjemnega trenerja, ki je že poskrbel za nekatere spremembe v igri. Trdi obrambi in hitri igri se bomo morali zoperstavili z veliko teka in pravočasnimi vrnitvami v obrambo, v nasprotnem primeru nimamo nobenih možnosti proti Sloveniji," je pred torkovo tekmo dejal 29-letni Tominec.

