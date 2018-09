Senzacija v Novem mestu: Celjani na kolenih! #foto #video

Že tradicionalno se je po koncu poletnih priprav nova rokometna sezona začela s superpokalnim obračunom. V Novem mestu je domača ekipa Krke šokirala favorizirano ekipo Celja Pivovarne Laško in tako osvojila prvo lovoriko v novi sezoni in klubski zgodovini. Najboljši igralec superpokala je postal vratar Krke Aleksandar Tomić.

Rokometna sezona 2018/19 v moški konkurenci se je začela v Novem mestu z odločitvijo o končnem zmagovalcu superpokala. V Športni dvorani Marof sta se srečala Celje Pivovarna Laško, ki si je nastop na Superpokalu priborila z osvojitvijo naslova državnih prvakov, in Krka, ki si je nastop na otvoritvi sezone priborila z uvrstitvijo v finale lanskega pokalnega tekmovanja.

Po dramatični končnici so se prvega naslova superpokalnih zmagovalcev veselili rokometaši Krke, ki so po dramatičnem zaključku srečanja premagali favorizirane Celjane. Celjski klub so po koncu lanske sezone med drugim zapustili Borut Mačkovšek, Urban Lesjak, Matic Suholežnik, Luka Mitrović, Ivan Slišković in Luka Mlakar. Krko je pred pred novo sezono okrepil Luka Florjančič, klub pa sta zapustila Mitja Klobčar in David Ban.

Fotogalerija Urbana Urbanca / Sportida:

1 / 37 2 / 37 3 / 37 4 / 37 5 / 37 6 / 37 7 / 37 8 / 37 9 / 37 10 / 37 11 / 37 12 / 37 13 / 37 14 / 37 15 / 37 16 / 37 17 / 37 18 / 37 19 / 37 20 / 37 21 / 37 22 / 37 23 / 37 24 / 37 25 / 37 26 / 37 27 / 37 28 / 37 29 / 37 30 / 37 31 / 37 32 / 37 33 / 37 34 / 37 35 / 37 36 / 37 37 / 37

Tekma v Novem mestu se je začela z minuto molka v spomin in počastitev na nedavno preminulega rokometnega trenerja Mira Požuna. Novomeščani so dobro odprli srečanje pred nabito polno domačo dvorano Marof in favoriziranim Celjanom niso pustili napraviti večje prednosti.

Še posebej razpoložen je bil skozi celotno srečanje vratar Krke Aleksandar Tomić. Izid izjemno izenačenega prvega polčasa je tri sekunde pred iztekom igralnega časa postavil krilni igralec Celja Jan Jurečič (11:12).

Celjane je ob živce spravljal novomeški vratar Tomić:

Krka v končnici zaigrala sijajno

Krka je tudi v drugem polčasu na krilih publike dobro parirala Celjanom in v sedmi minuti nadaljevanja prvič povedla s +2 (15:13). V končnici tekme so Krkaši zaigrali naravnost sijajno in z golom Jake Jakšeta v 57. minuti znova povedli z 20:19. Enako je bilo in po golu Kristijana Pršine za vodstvo z 22:20 v zadnji minuti pa je bilo jasno, da bodo tudi slavili. Na koncu je Krka zasluženo zmagala s 23:22.

V novomeški ekipi sta bila najbolj učinkovita Jernej Papež z osmimi in Jaka Jakše s šestimi goli, v celjski pa Josip Šarac in Jan Jurečič s štirimi zadetki.

Najuspešnejše ekipe v slovenskem superpokalu: 6 - Celje Pivovarna Laško (2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017)

3 - Gorenje Velenje (2009, 2011, 2012)

1 - Koper (2008)

MRK Krka (2018) * Leta 2013 ni bilo superpokalne tekme.

Trener Krke: Fantje so junaki

Po zgodovinskem superpokalnem naslovu je bil presrečen trener Krke Mirko Skoko: "Verjetno bomo šele čez dan, dva, mesec ali leto bomo dojeli, kaj smo danes naredili. Fantje so šli na glavo. Publika je bila fantastična, imeli smo odličnega vratarja in igralce. Mislim, da smo si zmago zaslužili. Zadnjih 15 minut obračuna sem bil povsem miren, saj sem vedel, da bomo zmagali. Dolgo sem čutil, da lahko premagamo Celje, edini problem je bil fante prepričati, da so tega zmožni. Danes je zmagala Krka s svojo dobro igro in boljšo igro od Celja. Krka ni zmagala zato, ker je Celje igralo slabo. Kapa dol igralcem, fantje so junaki, sem izredno ponosen."

Krka je osvojila prvi superpokal v zgodovini kluba. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Podobno je bil z igro svoje ekipe zadovoljen Grega Okleščen, ki je za Krko prispeval dva zadetka. "Držali smo se vsega, kar smo se dogovorili na treningih. Držali smo odlično obrambo, prejeli smo le 22 golov. Toliko smo jih ponavadi proti Celju prejeli že po prvem polčasu. Bili smo odlični tako v obrambi kot napadu, dosegali smo lahke zadetke. Pokazali smo željo in mislim, da smo zasluženo zmagali."

Tamše nezadovoljen z igro v napadu

Pred nadaljevanjem sezone pa veliko dela čaka Celjane. Strateg aktualnih državnih prvakov Branko Tamše je bil nezadovoljen predvsem z igro v napadu. "V napadu smo odigrali povsem pod nivojem, ki ga ta ekipa lahko igra. Na žalost danes nismo bili pravi v napadu, nismo naredili tistega, kar sem si želel in ekipa Krke je to tekmo dobila."

Branko Tamše je bil nezadovoljen predvsem z igro v napadu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Konec tedna začetek državnega prvenstva

Konec tedna se bo začelo tudi državno prvenstvo. Krka bo v nedeljo gostila Ribnico, tekma med Celjem in Koprom pa je prestavljena na 17. oktober. Rokometaši iz knežjega mesta bodo prvo srečanje v državnem prvenstvu odigrali 12. septembra, ko bo v dvorani Zlatorog gostovalo moštvo Urbanscape Loka.

V soboto, 8. septembra, se bosta v Velenju za končno zmago v ženskem superpokalu pomerila Krim Mercator in Zagorje.