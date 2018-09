Ose bodo lovile tri zadetke zaostanka, Koprčani bi lahko iztržili več

Izbranci Zorana Jovičića, ki je v tej sezoni na trenerskem položaju zamenjal Klemena Luzarja (ta je ob koncu minule sezone začasno prevzel ekipo po odstavitvi Hrvata Željka Babića), so dobro odprli tekmo v Skandinaviji. Do 20. minute so imeli niti igre v svojih rokah in vodili s tremi goli (9:6). Po obetavnem uvodu so v končnici prvega polčasa povsem popustili, kar so gostitelji izkoristili in jih štiri minute kasneje ujeli (9:9), na velik odmor pa se odpravili s primanjkljajem dveh golov (10:12).

Usoden delni izid 5:0

"Ose" so dobro odprli drugo polovico tekme in v 38. minuti izenačile na 14:14, a nato povsem nerazumljivo popustile. Gostitelji so se povsem razmahnili na igrišču in jim po delnem izidu 5:0 v 43. minuti ušli na pet golov (14:19). Velenjčani so se v končnici približali na tri gole zaostanka (23:26), tolikšen primanjkljaj v golih bodo skušali tudi nadoknaditi na povratni tekmi v svoji Rdeči dvorani čez slab teden dni.

Špelić najučinkovitejši

V velenjski ekipi je bil v Alingsasu najbolj učinkovit Nikola Špelić, ki je dosegel šest golov. Pet jih je prispeval Ibrahim Haseljić, po tri sta dosegla Vlado Matanović in Matic Verdinek, dva je prispeval Darko Stojnić, po enega pa Domen Tajnik, Vid Levc ter Miha in Aleks Kavčič. V švedski ekipi je Samuel Lindberg dosegel pet, Niclas Barud in Johan Nillson pa po štiri zadetke.

Adam Bratković je dosegel osem golov. Foto: Vid Ponikvar

Koprčani remizirali s Švicarji

Koprčani so velik del možnosti za preboj v nadaljnje tekmovanje zapravili že v dvorani Bonifika. V prvem polčasu niso znali zaustaviti madžarskega reprezentanta Gaborja Csaszarja, ki je v tridesetih minutah dosegel osem zadetkov oziroma več kot polovico vseh Kadetten Schaffhausna, v nadaljevanju, ko so imeli vse niti igre v svojih rokah, pa so naredili nekaj katastrofalnih napak.

Pri vodstvu 25:21 v 54. minuti so imeli napad, ob tem, da vratarja gostov sploh ni bilo v golu. Toda žoga je Janezu Gučku spolzela iz rok in s tem očitno tudi zmaga. Švicarji so v preostalih šestih minutah dosegli štiri zadetke, hkrati pa svojo mrežo ohranili nedotaknjeno.

Zadetke za Koper 2013 so dosegli: Adam Bratković 8, Aleks Vlah 4, Žiga Smolnik 4, Tilen Sokolič 3, Jaka Moljk 2, Nino Grzentič 1, Grega Krečič 1, Nejc Poklar 1 in Janez Guček 1. Na drugi strani je Gabor Csaszar tekmo končal z dvanajstimi zadetki.