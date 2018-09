Najboljša sta Borut Mačkovšek in Tjaša Stanko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši rokometaši in rokometašice v sezoni 2017/18

Trenerji rokometnih državnih prvenstev so tudi letos pred superpokalom določili najboljše igralca, igralko, vratarja in vratarko minule sezone. Med rokometaši sta največ glasov dobila Borut Mačkovšek in Urban Lesjak (oba Celje Pivovarna Laško), med igralkami pa je drugič zapored najboljša Tjaša Stanko, vratarka pa Miša Marinček (obe Krim Mercator).