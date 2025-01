Še kako živ je spomin na tragedijo zmešnjav #video

Čeprav slovenski rokometaši pred vsako tekmo letošnjega svetovnega prvenstva poudarjajo, da je zanje kot finale, pa lahko naslednjo v vrsti označimo za prav to – finale. Slovence namreč proti afriškim prvakom v računicah za napredovanje v četrtfinale ohranjajo le zmaga in novi osvojeni točki. V primeru poraza bi zapravili vse možnosti za uvrstitev med osem, saj bi imeli Islandci in Egipčani pred njimi lepo točkovno prednost in bi bili v prednosti ob enakem številu točk, ob tem pa jih v nedeljskem zadnjem krogu čakata najmanj zahtevna tekmeca iz Argentine oziroma z Zelenortskih otokov, kjer sta zavoljo prevelike kakovostne razlike novi točki praktično že zagotovljeni. Možnosti za preboj v četrtfinale ima tudi Hrvaška, ki se bo v petek pomerila z Islandijo, v nedeljo pa s Slovenijo, tako da se obeta hud boj za napredovanje.

Foto: Guliverimage

"Recept je povsem preprost, sledili bomo temu, čemur smo poskušali že do zdaj, torej igrati čvrsto obrambo, kar nam je do zdaj kar dobro uspevalo, potem pa hitrejši prehod v napade in s tem doseči čim več lahkih zadetkov. In seveda ohranjati osredotočenost v napadu, pomanjkanje te nas je pokopalo na tekmi z Islandijo, tu so še tehnične napake in zgrešene stoodstotne priložnosti … Če nam uspe to zmanjšati, smo naredili že veliko delo," je pred srečanjem prepričan selektor Uroš Zorman.

"Verjamem, da bomo dali vse od sebe in prikazali naš maksimum. Upam, da smo kvoto napak izpolnili na tekmi z Islandci. Ne bom vnaprej govoril o tem, ker se lahko zadeve hitro obrnejo v neželeno smer. Obeta se prava rokometna poslastica, naj zmaga boljši," je še dodal slovenski selektor. Egipt je tako kot Slovenija nastopil na zadnjih olimpijskih igrah, medtem ko se je pot Slovenije končala s porazom za tretje mesto, pa je tekmec iz dežele faraonov osvojil peto mesto, saj je v četrtfinalu po podaljšku klonil s Španijo.

Prvič tudi z Dolencem

Ta bo danes v Zagrebu računal tudi na dolgoletnega člana in tudi kapetana izbrane vrste Jureta Dolenca, ki je v četrtek po poškodbi Nejca Cehteta ob klicu selektorja takoj pripotoval v Zagreb in se brez pomislekov odzval na poziv ter se pridružil izbrani vrsti. "Nič še ni izgubljeno. V Zagrebu sem si ogledal tekmo proti Islandiji, na njej ni bilo vse tako slabo, pokopale so nas številne tehnične napake in izjemen islandski vratar. V rokometu se lahko zadeve hitro spremenijo, vse je še odprto, vse je v naših rokah," je prepričan 36-letni Dolenec, ki bo poskušal pomagati zapolniti vrzel na položaju desnega zunanjega, kamor Zorman pogosto postavlja tudi zdajšnjega kapetana Blaža Janca.

Jure Dolenec (video: RZS):

"Na tekmi proti Egiptu ne bo preračunavanj. Čaka nas vrhunska reprezentanca, ki v zadnjih letih sodi v vrh svetovnega rokometa in premore igralce, ki nastopajo v vrhunskih klubih. Pred nami je izjemno težka tekma, na kateri je treba zmagati," pred tekmo z afriškimi rokometnimi velikani pravi kapetan Blaž Janc. "Utrujenost je zagotovo prisotna, a ne zaradi letošnjega svetovnega prvenstva, temveč zaradi dolge lanske klubske sezone, evropskega prvenstva v Nemčiji in olimpijskega turnirja v Parizu in Lillu. Po vseh teh številnih obveznostih nismo imeli dovolj časa za regeneracijo, po tednu dni oddiha so se že začele priprave za novo sezono. Zagotovo se čuti utrujenost, a ne bomo iskali izgovorov, v petek nihče od nas ne bo utrujen, odločno bomo napadali zmago," je v zvezi s tem še dodal slovenski rokometaš.

Blaž Janc (video: RZS):

Egipt enkrat že zaprl vrata napredovanja

Slovenci, ki jih je takrat vodil še Ljubomir Vranješ, Zorman pa je opravljal vlogo njegovega pomočnika, so se z Egiptom na velikih tekmovanjih nazadnje pomerili na svetovnem prvenstvu leta 2021, ki ga je gostil prav Egipt, moštvi pa sta se takrat prav tako v drugem delu prvenstva razšli z remijem 25:25. Dogajanje pred tisto tekmo pa je bilo prava tragedija zmešnjav. V 24 urah pred tekmo z Egiptom, ki je odločala o preboju v četrtfinale svetovnega prvenstva v rokometu, se je takrat zastrupilo kar 12 igralcev slovenske rokometne reprezentance, in ne pet, kot je bilo uradno predstavljeno pred tem. "Fantje so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja," so takrat sporočili z RZS, a je večina rokometašev nato stisnila zobe, vendar to na koncu ni bilo dovolj za kaj več kot remi.

Slovenija je pred štirimi leti z Egiptom remizirala. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

S tisto delitvijo točk so se takrat dokončno razblinile slovenske sanje o uvrstitvi v četrtfinale, v slovenskem taboru se štiri leta kasneje nadejajo, da bo tokrat drugače. "Pred nami sta dva finala, dve tekmi, ki nam prinašata vse. V tekmo z Egiptom moramo vložiti prav vse, na drugi strani pa nas čaka res dobra ekipa, dobro se poznamo in pričakujem res dobro in trdo tekmo," je poudaril Tilen Kodrin.

Egipt je na letošnjem prvenstvu v prvem delu najprej po vrsti opravil z Argentino (39:25), Bahrajnom (35:24) in Hrvaško (28:24), v prvem krogu drugega dela pa je prvič izgubil, potem ko je bila s 27:24 boljša Islandija. "Največje rezerve imamo v napadu. Če bomo razvili našo hitro igro s številnimi (pol)protinapadi, zmanjšali število tehničnih napak in zadržali visoko raven igre v obrambi, lahko upamo na zmago," pa je pred obračunom dodal slovenski vratar Klemen Ferlin.

Za obračunom med Egiptom in Slovenijo bodo Slovenci v primeru uspeha zagotovo pogledovali tudi na večerno srečanje med Hrvaško in Islandijo (20.30).

Preberite še: