Čaka jih zahtevno gostovanje: Nimamo česa izgubiti, ne bomo se predali

Mednarodna madžarska zasedba je pred tednom dni v dvorani Zlatorog zanesljivo zmagala s 40:33, skupaj z Barcelono je na vrhu razpredelnice. Obe ekipi sta na sedmih tekmah zbrali po 12 točk, Magdeburg deset, GOG Gudme osem, Montpellier in Porto po šest, Wisla iz Plocka dve, Celje pa je brez njih.

Celjani na najbližje gostovanje v sezoni ne odhajajo z belo zastavo. Odločeni so, da popravijo napake s prve tekme, strnejo vrste v obrambi in poskušajo ogroziti tekmeca, ki je zadnji poraz na mednarodni in domači sceni doživel konec septembra na Danskem.

"Veszprem je v tem trenutku ena najboljših ekip v Evropi. To smo lahko videli tudi pred tednom dni v Zlatorogu." Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Toskić: Ničesar nimamo izgubiti

"Veszprem je v tem trenutku ena najboljših ekip v Evropi. To smo lahko videli tudi pred tednom dni v Zlatorogu. V četrtek nas čaka nova tekma lige prvakov proti istemu nasprotniku, na njej nimamo ničesar izgubiti. Zagotovo se ne bomo predali, to je nova tekma in nova priložnost za prve točke v tekmovanju. Želimo popraviti nekatere napake s prve tekme in vem, da bodo fantje dali vse od sebe," je pred zahtevnim gostovanjem dejal trener Alem Toskić.

"Predvsem v obrambi imamo še veliko rezerv, nekaj napak smo naredili tudi v protinapadih," pravi Tim Cokan. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Rezerve predvsem v obrambi

"Čaka nas nova tekma proti Veszpremu, ki je zelo kakovostna ekipa. Popraviti moramo napake s prve tekme. Predvsem v obrambi imamo še veliko rezerv, nekaj napak smo naredili tudi v protinapadih. To moramo v četrtek izboljšati in znova prikazati borbeno predstavo. Gremo v Veszprem odigrat dobro tekmo in upam, da nam uspe doseči dober rezultat," je dodal krilni igralec Tim Cokan.

Za zdaj še brez zmage

Celjska ekipa je na dosedanjih tekmah doma izgubila proti Portu, Montpellieru, Barceloni in Veszpremu, v gosteh pa proti GOG Gudmeju, Magdeburgu in Wisli iz Plocka.

Vse tekme osmega kroga v skupini B bodo na sporedu v četrtek, preostali pari so GOG Gudme - Magdeburg, Barcelona - Wisla Plock in Porto - Montpellier.