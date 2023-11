Vodilni Madžari zavzeli Zlatorog, Celjani ostajajo brez točke

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sedmem krogu skupinskega dela lige prvakov vknjižili sedmi poraz. V dvorani Zlatorog je vodilni madžarski Veszprem upravičil vlogo favorita in zmagal s 40:33.

Celjska ekipa je doživela sedmi poraz v skupini B, četrtega na domačem igrišču. Pred današnjim obračunom z evropskim velikanom iz Veszprema je v dvorani Zlatorog izgubila proti Portu, Montpellierju in Barceloni, v gosteh pa proti GOG Gudmeju, Magdeburgu in Wisli iz Plocka.

Uvodne minute so minile v obojestransko raztrgani igri, izkazala pa sta se oba vratarja – Rok Zaponšek na domači in Španec Rodrigo Corrales na gostujoči strani. Prvi gol je padel šele v tretji minuti, nato pa je na igrišču zagospodarila mednarodna pisana zasedba iz Veszprema, ki je mesto grofov pripotovala le z dvema madžarskima rokometašema.

Rok Zaponšek Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Celjani so kljub nekaterim bravuroznim obrambam Zaponška že po petnajstih minutah igre zaostali za pet golov (5:10). V nadaljevanju so bili le na trenutke enakovredni v tem obdobju sezone eni najbolj vročih ekip na stari celini, ki je zadnji poraz doživela konec septembra na Danskem, od tedaj naprej pa je nanizala same zmage nad domačimi in mednarodnimi tekmeci.

Izbranci domačega trenerja Alema Toskića so v 19. minuti že zaostajali za sedem golov (6:13), nato pa izkoristili nekoliko "ležerno predstavo" rokometašev iz Veszprema, ki so vseskozi imeli absolutni rezultatski nadzor in v prvem polčasu vodili za od pet do sedem golov.

Tim Cokan je dosegel sedem golov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenski prvaki iz mesta ob Savinji so v začetku drugega polčasa kljubovali svojemu najbližjemu tekmecu v skupinskem delu v tej sezoni. V 38. minuti so zaostajali za štiri gole (22:26), nato pa doživeli "mrk", kar so izkušeni igralci madžarske ekipe izkoristili in jim v 41. minuti ušli na devet golov razlike (22:31). V nadaljevanju so se borili po svojih najboljših močeh, njihov največji primanjkljaj pa je v 48. minuti znašal deset zadetkov (25:35).

Pri Celjanih je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tim Cokan s sedmimi zadetki, Mai Marguč in Mitja Janc sta prispevala po pet zadetkov.

V skupini A je Kolstad s 36:31 ugnal PSG in mu zadal tretji poraz