Velenjčani v Španiji

Varovanci Zorana Jovičića trenutno s štirimi točkami zasedajo drugo mesto na lestvici skupine C. V prvem krogu so z rezultatom 34:26 slavili proti Winterthurju, nato pa so na prvem gostovanju, kljub veliki borbi, morali premoč priznati Sävehofu. Sliko z druge tekme so popravili pretekli teden v Velenju. Pred polnimi tribunami Rdeče dvorane, so na kolena z rezultatom 28:20, spravili špansko Cuenco.

"Čaka nas borbena in težka tekma. Cuenca je dobra ekipa, ki je znana po tem, da na domačem igrišču igra dosti bolje kot zunaj. Mi se bomo na njih dobro pripravili in se v Španijo odpravljamo zmagat," je pred tekmo dejal strateg Gorenja Zoran Jovičić.

Evropska liga, 4. krog:

Torek, 21. november:

Lestvica:

Preberite še: