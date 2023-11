Velenjčani po odličnem začetku drugega polčasa do druge evropske zmage

Rokometaši Gorenja iz Velenja so na tretji evropski tekmi z 28:20 premagali špansko Cuenco in vknjižili drugo zmago.

Velenjske ose so unovčile sijajno prvo polovico drugega polčasa in se podpisale pod drugi par točk v evropski sezoni. Po treh tekmah so se s štirimi točkami na vrhu lestvice skupine C izenačile s Sävehofom, ki pa ga tekma proti Pfadi Winterthurju (2 točki) še čaka. Cuenca je na dnu brez točk.

Domači so od začetka narekovali ritem v Rdeči dvorani in Špance držali na nekaj golih razlike (6:4). Tudi po zaslugi Matevža Skoka med vratnicama, ki je lani drugouvrščeno zasedbo španske lige spravljal v obup celo tekmo. Je pa Cuenca, ko je še imela razpoloženega vratarja Miguela Espinha, izenačila na 6:6.

Pri Velenjčanih se je s sedmimi goli najbolj izkazal Ibrahim Haseljić. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Špance je kasneje tepla predvsem igra v napadu, v kateri so si privoščili preveč tehničnih napak (7), kar je botrovalo vodstvu domačih z 8:6. Napake so delali tudi Velenjčani in takoj dopustili izenačenje ob jezi domačega stratega Zorana Jovičića. Nekajkrat so imeli njegovi varovanci priložnost za vodstvo s tremi goli, a so naposled ob polčasu vodili za gol (11:10).

Velenjčani so izkoristili boljše minute za uvod drugega polčasa in povedli za štiri gole po uspešnem zaključku Branka Predovića na črti. Domači so na krilih odlične igre v napadu in obrambi iz minute v minuto povečevali prednost. Po delnem izidu 8:0 za 19:11 je bil dvoboj bolj ali manj odločen. So pa Velenjčani za deset golov povedli že sredi drugega polčasa (23:13).

Čeprav so se gosti iz osrednje Španije vmes malce približali, druga zmaga domačih v tem tekmovanju ni bila vprašljiva. Razlika je bila na koncu osem golov.

Matevž Skok je zbral 17 obramb. Foto: Jurij Vodušek/RK Gorenje Velenje

Pri Velenjčanih se je s sedmimi goli najbolj izkazal Ibrahim Haseljić, medtem ko je vrata zaklenil Skok in zbral 17 obramb. Pri gostih je pet golov dosegel Ignacio Pizarro.

Haseljić upa, da bodo v tem ritmu nadaljevali

"Danes smo zasluženo slavili, saj smo bili boljši. Še nekaj segmentov v naši igri moramo popraviti, ampak kljub temu sem zelo vesel zmage. Zadovoljen sem z igro s fantov, ki se borijo in to je najbolj pomembno," je po zmagi v klubski mikrofon dejal Jovičić, Haseljić pa dodal: "Velika zmaga, ki nam zelo veliko pomeni, saj je želja po napredovanju velika. Danes smo pokazali karakter in zelo dobro in hitro igro, ki Špancem ni ustrezala. Upam, da smo spet odprli zmagovalni niz in da bomo v tem ritmu nadaljevali."

Tudi v naslednjem krogu bodo ose igrale proti Cuenci. V Španiji jih obračun proti današnjemu tekmecu čaka naslednji torek.

Evropska liga, 3. krog:

Torek, 14. november:

Lestvica:

