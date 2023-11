Tudi Matevž Skok ostaja v Velenju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometni prvoligaš Gorenje Velenje je po Emirju Taletoviću podaljšal pogodbo s še enim vratarjem. Kot so sporočili iz kluba, bo vsaj do konca sezone 2024/25 vrata Gorenja branil Matevž Skok.

Skok se je v Velenje po enajstih letih vrnil pred sezono 2022/2023. Svoje prve rokometne korake je naredil prav v Velenju, kjer je igral med letoma 2001 in 2011, ter z Velenjčani v sezoni 2008/2009 osvojil prvi naslov državnih prvakov. Po koncu sezone 2010/2011 se je preselil v Celje, kjer je igral tri leta.

V sezoni 2015/2016 se je prvič odpravil v tujino, kjer je najprej zaigral za nemški TuS Nettelstedt-Lübbecke, nato pa še za hrvaški Zagreb in portugalski Sporting.

Šestintridesetletni vratar je v dresu Slovenije zbral 87 nastopov. Bil je tudi član reprezentance, ki je leta 2017 na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojila bronasto medaljo.

"V Velenje sem se vrnil zaradi družine, saj smo želeli več časa preživeti skupaj. Zelo sem zadovoljen z delom v ekipi in v klubu, zato ni razloga, da ne bi ostal doma. Vesel sem, da so v klubu izrazili željo, da ostanem in da smo se dogovorili za podaljšanje," je dejal Skok.

