Celjani z novo močjo: Verjamem, da bomo izpolnili zastavljene cilje

Rokometni klub RK Celje Pivovarna Laško ima novega člana. Vsaj do konca sezone mu bo pomagal 27-letni krožni napadalec Rok Marić, so sporočili iz kluba.

Marić je v članski konkurenci na slovenskih rokometnih igriščih odigral 179 tekem in dosegel 246 zadetkov. V dresu Kopra je preživel sedem sezon, prvič se je slovenskim ljubiteljem rokometa predstavil v sezoni 2014/15.

V Celje prihaja iz izraelskega kluba Bnei Herzliya, s celjskim klubom je podpisal pogodbo do konca aktualne sezone.

"Po vsem znani situaciji v Izraelu sem se pred mesecem dni vrnil nazaj v Slovenijo. Prišlo je do spleta okoliščin, da sem sam iskal nov klub za nadaljevanje kariere. Celje je potrebovalo novega krožnega napadalca in smo prišli do dogovora, dobrega za obe strani. Vesel sem, da bom lahko zastopal barve Celja, gre za najuspešnejši slovenski klub in v veliko čast mi je, da bom del tega moštva. Verjamem, da bomo z ekipo izpolnili vse zastavljene cilje. Upam in verjamem, da se bom v Celju veliko naučil, nenazadnje gre tudi za velik korak v moji karieri. Verjamem, da bom s trenerjem Toskićem dobro sodeloval in se veliko naučil od njega, saj je bil odličen krožni napadalec. Pričakujem, da se bom v novo okolje hitro vklopil in se prilagodil igralnemu sistemu. Upam, da bom izpolnil vsa pričakovanja, klubska in lastna," je v klubski mikrofon dejal Marić.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Z odhodom Muhovića smo ostali brez enega igralca v rotaciji. Ritem od srede do sobote je zelo naporen za našo mlado ekipo, zato smo na poziciji krožnega napadalca iskali osvežitev. Odločili smo se za Roka Marića, ki je še v lanski sezoni igral v Kopru in zelo dobro pozna državno prvenstvo, kar je za nas prioriteta. Upam in verjamem, da se bo čim prej vklopil v našo ekipo, vseeno bo pa potrebnega nekaj časa za prilagoditev. Prepričani smo, da nam bo Rok pomagal pri uresničitvi naših ciljev," pa je o novincu v ekipi dejal glavni trener Celjanov Alem Toskić.