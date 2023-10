Trebanjci do nove visoke zmage

Rokometaši Trebanjskega Trima so tudi na tekmi z Jeruzalem Ormožem potrdili vodilno mesto na prvenstveni razpredelnici. Ormožani so se dobro upirali le v uvodu v tekmo in v 11. minuti je bil izid še izenačen na 5:5. Z delnim izidom 4:0 pa so varovanci Uroša Zormana naredili prvo vidno razliko, ki so jo do polčasa podvojili. Tudi po menjavi strani domači niso popustili in razlika je postala dvomestna. Tik pred koncem tekme je znašala celo +12 (31:19). Pri zmagovalcih sta s po sedmimi goli izstopala Jan Jurečič in Vid Miklavec, na nasprotni strani jih je šest dosegel Filip Jerenec.

Liga NLB, 8. krog:

Petek, 27. oktober:

Sobota, 28. oktober:

Nedelja, 29. oktober:

Lestvica: