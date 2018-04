Pripravljalni tekmi z Belorusijo

Izbranci Veselina Vujovića so od ponedeljka v Laškem opravili sedem treningov, na katerih so se lotili tudi že postavljanja kombinacij za kvalifikacije z svetovno prvenstvo 2019 proti Madžarom, katerim so povsem podrejene tokratne priprave. Poleg dela v dvorani Tri lilije so se lotili tudi analize junijskih tekmecev, ki bodo v Siofoku ta vikend odigrali dve tekmi proti Avstriji in Braziliji.

Dobra novica je tudi stanje Matevža Skoka, ki si je na Portugalskem poškodoval koleno in pod budnim očesom reprezentančne zdravstvene službe v Sloveniji opravil dodatne preiskave s pregledom z magnetno resonanco. Ta je pokazala, da poškodba ni hujše narave, tako da bo lahko 31-letni vratar v nekaj dneh znova treniral povsem normalno, do takrat pa bo nadaljeval s treningom po prilagojenem programu, ki ga je izvajal tudi v Laškem.

Slovenci hitro zagospodarili

Slovenski selektor Veselin Vujović je na prvem medsebojnem dvoboju z Belorusi na tribuni pustil Urbana Lesjaka, Matica Verdineka, Jako Malusa, Maria Šoštariča, Igorja Žabiča in Aleksa Kavčiča. Njegovi varovanci so ne glede na to takoj zagospodarili na parketu tukajšnje dvorane Polaj in si po desetih minutah igre - po zaslugi dobre obrambe 6-0 in tekoče igre v napadu - priigrali štiri gole prednosti (7:3).

Slovenci so bili v nadaljevanju nevarni z vseh položajev, med strelce se je vpisalo osem igralcev, najbolj učinkovit pa je bil Borut Mačkovšek, ki je v prvi polovici tekme dosegel pet golov. Vujovićevi izbranci so imeli popoln nadzor na igrišču v prvem polčasu, največ pa so vodili za sedem golov. Prvič so s to razliko povedli v 23. minuti (14:7), polčas pa so zaključili z vodstvom 17:10.

Slovenski rokometaši so si v šesti minuti nadaljevanja priigrali najvišje vodstvo na tekmi (20:12), visoka prednost pa jih je kar nekoliko uspavala. Obramba je bila porozna, igra v napadu medla in individualna, vse to pa so Belorusi izkoristili in se v 44. minuti približali na vsega tri gole (22:19).

Slovenci se bodo v nedeljo še enkrat udarili z Belorusi. Takrat v Laškem. Foto: Mario Horvat/Sportida

Minuta odmora, vrnitev udarnih članov in mirnejše nadaljevanje

Po Vujovićevi minuti odmora in vrnitvi nekaterih članov uvodne sedmerke na parket (Mačkovšek, Miha Zarabec) je slovenska igra vnovič stekla, predvsem pa je bila obramba na zadovoljivo visoki ravni. Štiri minute kasneje je prednost slovenskih rokometašev znašala šest golov (25:19), v končnici tekme pa so z zrelo predstavo znova povedli za osem golov (33:25, 34:26).

V slovenski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Borut Mačkovšek s sedmimi goli, Miha Zarabec je prispeval pet, Jure Dolenec in Blaž Janc pa po štiri zadetke.

Reprezentanci se bosta v nedeljo udarili še v Laškem.

Kaj so povedali po srečanju? Foto: Mario Horvat/Sportida Veselin Vujović, selektor Slovenije: "Na trenutke igra ni bila na najvišji ravni, saj nekateri igralci še niso v celoti spoznali sistem naše igre. Prvi polčas me je zadovoljil, v drugem pa smo prejeli preveč golov. Na tovrstnih tekmah, kjer je tempo igre zelo visok, so tovrstni padci v igri razumljivi, v celoti pa sem z našo igro zadovoljen, saj so se vsi moji igralci trudili po svojih najboljših močeh." Miha Zarabec, reprezentant Slovenije: "Tekmo smo odprli na najboljši možni način in imeli popoln nadzor nad tekmeci. V drugem polčasu je bilo nekaj črnih minut v naši igri, na takšnih tekmah pa si tovrstnih padcev ne bi smeli privoščiti. Na današnji tekmi smo dokazali, da imamo širino na vseh področjih, a tudi določene rezerve. Do kvalifikacijskih tekem z Madžarsko se moramo 'sestaviti' in se na njih pokazati v najlepši možni luči." Blaž Janc, reprezentant Slovenije: "Z današnjo predstavo smo lahko zadovoljni, predvsem z igro v prvem polčasu, ko smo prejeli zgolj deset golov. Na jutrišnji tekmi v Laškem moramo ponoviti vajo, z novo zmago bomo dobili potrebno samozavest pred pomembnima junijskima dvobojema z Madžari."