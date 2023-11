Slovenci še drugič s Srbi

Pripravljalna tekma Nedelja, 5. november, Kočevje:

14.00 Slovenija - Srbija

Slovenska rokometna izbrana vrsta je predzadnji dan prvega dela priprav za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta v Nemčiji v soboto v Črnomlju ugnala Srbijo. Slovenski selektor Uroš Zorman je priložnost za dokazovanje ponudil 18 od 21 varovancev, v igro niso vstopili le Tadej Mazej, Peter Šiško in Miljan Vujović.

Slovenci so v izdihljajih tekme prikazali najbolj zrelo predstavo. V obrambi so zaigrali granitno, v napadu pa realizirali vse svoje priložnosti in si tik pred zadnjim zvokom sirene priigrali tudi najvišjo prednost petih golov, na koncu pa so slavili s 30:26.

Po koncu tega pripravljalnega tedna se bo reprezentanca pod vodstvom selektorja Zormana znova zbrala po božiču. Pred odhodom v Berlin, kjer bo 11. januarja začela nastope na EP, se bo konec decembra v Slovenj Gradcu pomerila z Avstrijo, v začetku novega leta pa jo v Poreču čakata še dvoboja s Črno goro in Hrvaško.

Preberite še: