Izkušeni reprezentant zatrdil, da še ni rekel zadnje

Slovenska rokometna izbrana vrsta je v tem tednu obrnila nov list v svoji zgodbi, saj so varovanci Uroša Zormana začeli s pripravami na januarski prvi vrhunec reprezentančne sezone evropsko prvenstvo. Po nekajmesečnem premoru je med 21 kandidati tudi dolgoletni kapetan in najizkušenejši član slovenske reprezentance Jure Dolenec, ki je vesel novega poglavja v reprezentančnem dogajanju.

"Če ne bi imeli te akcije, bi nekateri izmed nosilcev za reprezentanco nazadnje igrali januarja, nekateri so namreč kvalifikacije izpustili, ker so bile že prej odločene, tako da je to res dolga doba. Skoraj leto dni je tako res dolgo obdobje, sploh ker smo potem vsi navajeni dela iz kluba, kjer so stvari drugačne. Imamo obsežen taktičen repertoar in je pomembno, da se malce spomnimo, kako je biti del izbrane vrste in določene stvari tudi ponovimo. Takšne stvari znajo potem odločati tekme, ko se tekme lomijo, se potem vidi, ali imaš neke stvari ponotranjene ali ne," je dogajanje tega tedna pohvalil Dolenec.

Dolenec je za Slovenijo do zdaj zbral 177 uradnih nastopov, na katerih je dosegel 654 zadetkov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dobrodošel teden v pripravi na novo leto

Rokometaši so teden uporabili za osvežitev idej in grajenje ekipne klime. "Verjamem, da nam bo na račun tega lažje tudi januarja, da ne bomo porabili toliko časa, da se uigramo. Tako bo tudi več časa za podrobnosti. Na žalost z nami ni Blaža Janca in Aleksa Vlaha, a sem se z obema slišal in oba sta maksimalno motivirana za naprej. Pomembno je, da bo čim manj poškodb in da bo v Slovenija v najboljši postavi, ki jo bo v tistem trenutku premogla. Definitivno je trenutno vse skupaj bolj sproščeno, imeli smo teambuilding, s fanti se veliko družimo, vse gre po planu, seveda pa na koncu koncev želimo biti maksimalni na obeh tekmah," se je proti obema pripravljalnima obračunoma s Srbijo obrnil Dolenec.

Prvi obračun s Srbijo bo danes ob 18. uri v Črnomlju, drugi pa v nedeljo ob 14. uri v Kočevju. "Ko se igra za reprezentanco, vedno pravimo, da pravih prijateljskih tekem ni, ker hočeš vsako tekmo zmagati in ker igraš za svojo državo. Je pa dejstvo, da je tekmovalni naboj na takšnih tekmah kljub vsemu drugačen. Sigurno bo to pomembna priložnost za vse, tudi tiste, ki so bili zdaj morda bolj v ozadju, da se pokažejo in dokažejo selektorju, kaj so sposobni dati izbrani vrsti. To je tudi cilj na takšnih tekmah," je prepričan slovenski reprezentant, ki bo decembra dopolnil 35 let. "Vemo, da je prvenstvo že precej blizu, zato skušamo v prvi vrsti vsi ostati zdravi. Preizkušamo različne taktične zamisli, predvsem pa spet živeti skupaj kot ekipa. Delamo na ekipnem duhu, ki je bil že v zadnjem času na visokem nivoju, a nikoli ne škodi, če je vse skupaj še boljše," je prepričan član Limogesa.

"Preizkušamo različne taktične zamisli, predvsem pa spet živeti skupaj kot ekipa," pravi Dolenec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prepričan, da še ni rekel zadnje

Dolenec je v zadnjih letih eden izmed stebrov slovenske izbrane vrste, kljub temu da ni več med najmlajšimi, je prepričan, da še ni rekel zadnje. "Nenazadnje v reprezentanci niso pomembna leta, v reprezentanci morajo igrati vsi najboljši. Dokler selektor misli, da sem v tem kadru najboljših, sem mu na voljo in sem vesel, da lahko pomagam. Normalno pa je, da se je moja vloga z leti spremenila, pomembna je le ekipa, kako mi igramo in funkcioniramo skupaj," je dejal Dolenec, ki je sicer imel med klubsko sezono nekaj težav s poškodbo.

"Med sezono sem imel nekaj manjših težav z mišico, a je to med sezono povsem običajno, sploh ko nisi več najmlajši. Zdaj normalno treniram z ekipo in mislim, da je vse v redu. Meni osebno sta največja cilja v tej sezoni januar in pa potem upam še olimpijske kvalifikacije in tudi olimpijske igre, tako da bom naredil vse, da bom v tistih najbolj pomembnih trenutkih v najboljši formi tako fizično kot igralsko," je zatrdil Škofjeločan.

Za Slovenijo je leta 2016 zaigral na olimpijskih igrah, bo tudi leta 2024? Foto: Anže Malovrh/STA

Pogled proti OI

Po koncu tega pripravljalnega tedna se bo reprezentanca pod vodstvom selektorja Zormana znova zbrala po božiču. Ob tem pa so se v slovenski izbrani vrsti v tem tednu večkrat obrnili tudi k dogajanju v letu 2024. Poleg evropskega prvenstva je med jasnimi cilji slovenske izbrane vrste tudi kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah in morebiti tudi četrti nastop na največjem športnem tekmovanju na svetu. Na zadnjem svetovnem prvenstvu so si mesto na kvalifikacijskih turnirjih poleg gostiteljice Francije, ki je že uvrščena na OI, priigrale še reprezentance od 3. do 8. mesta, a če si bo katera izmed teh reprezentanc priigrala direktno uvrstitev skozi evropsko prvenstvo, kar je povsem možno, potem se zna zgoditi, da bo mesto v kvalifikacijah dobila tudi Slovenija, ki je bila na SP deseta.

"Če se bodo stvari odvile, tako kot si vsi predstavljamo, potem smo si olimpijske kvalifikacije praktično zagotovili že na prejšnjem prvenstvu, a vseeno imamo zdaj novo priložnost. Vsi si seveda želimo nastopa najprej na kvalifikacijah, pa potem tudi na olimpijskih igrah. To je cilj celotne izbrane vrste, celotne generacije. Mislim, da smo tega sposobni, bomo pa morali še nadgraditi to, kar smo storili do zdaj. Seveda pa je naš fokus zdaj predvsem na evropskem prvenstvu, upamo tudi na kakšno podporo s tribun, ker je potem vedno vse lažje. Čaka nas naporno obdobje, a se ga veselimo in upamo, da bo čim bolj uspešno," je še dejal Dolenec.

