Selektor slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman bo v nedeljo v Ljubljani zbral svoje varovance, ki jih čaka prvi cikel priprav za januarsko evropsko prvenstvo. Zaradi težav s poškodbo bosta zbor izpustila Blaž Janc in Aleks Vlah, tako da je Zorman na priprave naknadno vpoklical Petra Šiška, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Slovenci bodo v nedeljo začeli prvi cikel priprav na evropsko prvenstvo, ki jih čaka v začetku prihodnjega leta. Na teh pa reprezentanci ne bosta na voljo Blaž Janc in Aleks Vlah, ki imata težave s poškodbama.

Jancu težave z ahilovo tetivo desne noge že dalj časa otežuje treniranje pod polno obremenitvijo in nemoteno igranje v dresu Barcelone. Vlah pa si je desni gleženj poškodoval nedavno in je na zadnjih tekmah danskega Aalborga stiskal zobe. Za odpravo težav obeh rokometašev je ob terapijah potreben počitek, so zapisali pri RZS.

Po pogovoru med selektorjem Zormanom in obema nosilcema slovenske igre v zadnjem obdobju je padla odločitev, da slednja tokratno akcijo izpustita. Oba bosta selektorju znova na voljo že ob naslednjem zboru, ko se bo izbrana vrsta podala v sklepne priprave za 14. nastop na prvenstvih stare celine.

Zorman je naknadno vpoklical 22-letnega zunanjega igralca Petra Šiška. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Namesto Janca in Vlaha je selektor Zorman na priprave vpoklical Petra Šiška. Dvaindvajsetletni zunanji igralec Gorenja Velenja bo dopolnil spisek rokometašev, ki bodo v novem tednu trenirali v slovenski prestolnici, med vikendom pa nato v Črnomlju in Kočevju odigrali pripravljalni tekmi s Srbijo. Prvi obračun bo na sporedu v soboto ob 18. uri v Beli krajini, drugi pa dan kasneje ob 14. uri v Kočevju.

Tekmi s srbsko izbrano vrsto bosta prva preizkusa pred novim velikim tekmovanjem, ki slovenske rokometaše čaka januarja prihodnje leto.

Poleg Šiška so na priprave vabljeni še krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Stefan Žabić, vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Miljan Vujović, krilni rokometaši Tilen Kodrin, Tadej Mazej, Staš Slatinek Jovičić, Gašper Marguč in Domen Novak ter zunanji igralci Borut Mačkovšek, Nik Henigman, Miha Zarabec, Dean Bombač, Rok Ovniček, Jure Dolenec, Nejc Cehte in Tadej Kljun.

Slovenci bodo na EP v Nemčiji uvodoma nastopali v skupini D. V Berlinu se bodo 11. januarja pomerili s Ferskimi otoki, z vmesnima dnevoma premora pa sledita še obračuna s Poljsko in Norveško. Napredovanje v drugi del in štiri dodatne tekme v Hamburgu si bosta zagotovili najboljši ekipi skupine. Zaključni del tekmovanja bo 26. in 28. januarja gostil Köln.