Koga vse je poklical Uroš Zorman?

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo med 29. oktobrom in 5. novembrom opravila prvi del priprav za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta v Nemčiji. Na seznamu selektorja Uroša Zormana so vsi najboljši slovenski rokometaši.

Vrhunec prvih priprav za nastop na zaključnem turnirju stare celine med 10. in 28. januarjem, kjer se bo Slovenija v skupinskem delu v Berlinu pomerila s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško, bosta tekmi s Srbijo. Prva bo 4. novembra v Črnomlju, druga pa dan kasneje v Kočevju.

"Rokometna zveza Slovenija nadaljuje s svojo strategijo prirejanja reprezentančnih tekem v manjše slovenske kraje z rokometno tradicijo. Veseli nas, da je zanimanje za bližnji tekmi veliko, vstopnice praktično več niso na voljo," je na današnji novinarski konferenci v prostorih RZS na Leskoškovi dejal direktor reprezentance Jure Natek, ki bo kmalu prevzel tudi mesto generalnega sekretarja RZS.

Pred elitno slovensko izbrano vrsto je konec meseca prva reprezentančna akcija po skoraj polletnem premoru in uspešnih kvalifikacijskih nastopih za EP v Nemčiji, kjer je s petimi zmagami in enim porazom osvojila prvo mesto pred BiH, Črno goro in Kosovom.

"Na bližnjo akcijo sem povabil 21 igralcev, na vsako igralno pozicijo po tri. Na seznamu je jedro ekipe za januarsko evropsko prvenstvo v Nemčiji in kvalifikacije za SP 2025, upam, da tudi za marčevske kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu 2024. Od povabljencev je na bližnjih pripravah zaradi poškodbe kolena vprašljiv le Borut Mačkovšek, medtem ko bo Domen Makuc zaradi strgane zunanje stranske vezi in sprednje križne vezi dlje časa odsoten," je na današnji novinarski konferenci dejal Zorman.

"Na bližnjih tekmah s Srbijo končni izid ne bo primarnega pomena. S srbskim selektorjem bom skušal doseči dogovor, da priložnost za dokazovanje dobi vseh 21 igralcev in ne le 16, na obeh tekmah pa se želimo osredotočiti na posamezne segmente v naši igri," je dodal Zorman.

Slovenija se bo po prvi pripravljalni akciji nato znova zbrala konec decembra. Tedaj se bo v Slovenj Gradcu pomerila z Avstrijo, tik pred odhodom na januarski zaključni turnir v Nemčiji pa načrtuje tudi dve tekmi s Hrvaško in Črno goro.

Na Zormanovem seznamu za prvi del priprav so:

- vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Eurofarm Pelister) in Miljan Vujović (Stuttgart);

- krilni igralci: Tilen Kodrin (Gummersbach), Staš Jovičić Slatinek (Trimo Trebnje), Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško), Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem) in Domen Novak (Wrtzlar);

- zunanji igralci: Nik Henigman (Saint Raphael), Aleks Vlah Alborg), Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Rok Ovniček (Nantes), Miha Zarabec (Wisla Plock), Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Jure Dolenec (Limoges) in Tadej Kljun (Balatonfüred);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg-Handewitt), Kristjan Horžen (Gummersbach) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).

