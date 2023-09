Trebanjski rokometaši po pravi srhljivki brez evropske lige

Prva polovica tekme je minila v enakovredni predstavi. Tekmo so bolje začeli izbranci trebanjskega trenerja Uroša Zormana, ki so si dvakrat priigrali dva gola prednosti (7:5 in 8:6), a so jih gostitelji hitro ujeli in nevtralizirali zaostanek.

Do konca prve polovice tekme je bila rahla pobuda na strani Brage, ki pa si do odhoda na veliki odmor ni priigrala več kot dveh golov prednosti.

Začetek drugega polčasa je bila preslikava prvega, ekipi sta bili poravnani do izida 17:17, nato pa so gostitelji le uveljavili prednost domačega igrišča in v 45. minuti povedli za štiri gole (24:20). Trebanjci niso obupali, v 52. minuti so po golu Jana Jurečiča prepolovili zaostanek (24:26).

Tekma je bila odprta do zadnjega zvoka sirene. Triintrideset sekund pred koncem dvoboja je Leonardo Abrahao Brago povedel v vodstvo z 29:26, v zadnjem napadu pa žoga po strelu Jurečiča ni našla poti do domače mreže, tako da so Trebanjci ostali brez nastopa v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini.

Slovenijo bodo v tem tekmovanju tako zastopali le rokometaši velenjskega Gorenja, ki so se neposredno uvrstili v skupinski del evropske lige.

V trebanjski ekipi je bil na današnji tekmi na Portugalskem najbolj učinkovit Jan Jurečič s sedmimi goli, medtem ko je Timotej Grmšek dosegel pet zadetkov.

Braga : Trimo Trebnje 29:26 (14:13) /29:31/ Dvorana Flavio Sa Leite, gledalcev 1500, sodnika: Leszczynski in Piechota (oba Poljska).

Braga: Gomes, Peixoto 3, Ferrao, Abrahao 8, Rebelo, Silva 3, Martins 5, Mota, Pando, Salvador 1, Monteiro 2, Manso, Ferreira, Castro 1, Carvalho 6.

Trimo Trebnje: Skledar, Čudič, Slatinek-Jovičič 2, Višček 1, Bulzamini 1, Didovič 1, Jurečič 7, Dragaš, Kotar 3, Miklavec 4, Udovič, Grmšek 5, Grbič 1, Ćorsović 1, Nešić, Krešić, Herceg.

Sedemmetrovke: Braga 4 (3), Trimo Trebnje 5 (4).

Izključitve: Braga 14, Trimo Trebnje 10 minut.

Rdeči karton: /.

