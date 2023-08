Gorenje okrepil mladi hrvaški rokometaš

Goti Maričić je prve rokometne korake naredil v Zadru, pot pa nadaljeval v Trogirju in se lani uvrstil v finale hrvaškega pokala. Maričić bo ose okrepil na poziciji levega krila in bo tako ob boku stal izkušenemu Maticu Verdinku in delno Tilnu Sokoliču, ki se zaradi odhoda Domna Tajnika seli na mesto srednjega zunanjega igralca.

"Vesel sem prihoda v Velenje. Ekipa me je dobro sprejela, še vedno se spoznavamo in upam, da bo naš odnos vsak dan boljši. V Velenje sem prišel, ker poleg državnega prvenstva igrajo tudi v evropski ligi in so klub s tradicijo in jasnimi cilji," je ob podpisu pogodbe dejal Maričić. Dodal je, da se nove sezone zelo veseli.