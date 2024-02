Pungartnik: Manjši kader, pričakovanja pa nič manjša

Rokometaši velenjskega Gorenja samozavestno vstopajo v drugi del sezone. V državnem prvenstvu so na drugem mestu, v primeru petkove zmage nad vodilnimi Trebanjci pa bodo napredovali na prvo. Pred njimi so tudi razburljive tekme v glavnem delu evropske lige, kjer jih čakajo po dve tekmi z danskim Skjernom in hrvaškim Nexejem iz Našic.

Velenjski rokometaši so priprave na drugi del sezone začeli petega januarja. V času priprav trener Zoran Jovičić ni mogel računati na reprezentanta Jerneja Drobeža in Petra Šiška, ki sta nastopila na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je Slovenija zasedla šesto mesto. Velenjsko ekipo je pred zadnjo tekmo v letu 2023 zapustil Kanan Pajt, v času priprav pa je črno-rumeni dres iz osebnih razlogov slekel tudi Tarik Mlivić. Oba sta okrepila LL Grosist Slovan, nastalo vrzel na položaju desnega krila pa je pri slovenskih podprvakih zapolnil Teo Jezernik.

Roman Pungartnik Foto: RK Gorenje "Ob začetku sezone smo postavili cilje, ki jih želimo uresničiti. Mlivić je želel zapustiti klub in mu nismo želeli ovirati odhoda, ki je bil izključno osebne narave. Iskali smo igralca, ki ima izkušnje v slovenski ligi. Našli smo nekaj zanimivih kandidatov, ampak časa za uigravanje je premalo, zato smo se odločili, da sezono do konca izpeljemo v trenutni zasedbi," je na torkovi novinarski konferenci pred drugim delom sezone dejal direktor Roman Pungartnik. "Kljub temu, da imamo manjši kader, se naša pričakovanja niso spremenila. Igralci, ki so tu, bodo dobili več priložnosti, mi pa bomo v najkrajšem možnem času priključili nekaj mladincev."

Rokometaši iz Šaleške doline so zmagovito odprli drugi del sezone; na Škofljici so zanesljivo zmagali s 34:23. V petek jih ob 18. uri v Rdeči dvorani čaka ena najbolj pomembnih tekem v ligi NLB proti vodilnim Trebanjcem, njun prvi medsebojni dvoboj se je na Dolenjskem končal z zmago Velenjčanov s 24:22. Prva tekma v glavnem delu evropske lige jih čaka 13. februarja na Danskem.

Foto: www.alesfevzer.com "Ni nas veliko, zato toliko bolj zaupam svojim varovancem. Vem, da bo vsak na igrišču dal svoj maksimum in to je tisto, kar šteje. Generalka na Škofljici je uspela. Začenja se boj Celjanov, Trebanjcem in nas za naslov državnega prvaka. Trebanjci imajo širok kader igralcev, ne igrajo tekem v evropskih tekmovanjih, kar jim zagotovo daje prednost in vlogo favorita na petkovi tekmi, a moji fantje so veliki borci in bodo napadali iz ozadja," je o pričakovanjih na domači sceni dejal trener Zoran Jovičić.

"V evropski ligi bomo prav tako napadali iz ozadja. Skjern in Nexe Našice sta eno stopnico pred nami in velika favorita za napredovanje v četrtfinale. Za nas je uvrstitev v glavni del tekmovanja velik uspeh, na domačih tekmah si želim polnih tribun," je še dodal Jovičić.