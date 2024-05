Noča moč za Gorenje bo otrok celjskega rivala

V rokometni klub Gorenje Velenje prihaja Anže Blagotinšek, sicer otrok Celja Pivovarne Laško, ki trenutno brani barve Jeruzalema iz Ormoža v ligi NLB. Kot so zapisali pri velenjskemu klubu, bo Blagotinšek črno-rumeni dres nosil vsaj do konca sezone 2024/25.

Velenjčane v soboto čaka še zadnja tekma državnega prvenstva, ki bo odločala o naslovu državnega prvaka. Varovanci Zorana Jovičića se bodo v zadnjem krogu pomerili prav proti Jeruzalemu. A že pred uradnim koncem te sezone, so pri velenjskem prvoligašu predstavili prva podaljšanja in okrepitve. Aktualnim državnim podprvakom so novo zvestobo obljubili Emir Taletović, Matevž Skok, Jernej Drobež, Tilen Sokolič in Enej Slatinek Jovičić. V klub se po štirih letih vrača Vlado Matanović, iz Slovenj Gradca pa je prišel Oleksij Jankovskij.

Vrzel na mestu krožnega napadalca, ki bo nastala po odhodu Branka Predovića, bo tako zapolnil mladi Anže Blagotinšek. Članski dres domačega celjskega kluba je prvič oblekel v sezoni 2018/19. Pred sezono 2020/21 se je preselil v Maribor, kjer je preživel tri sezone, v tej pa brani barve Jeruzalema iz Ormoža. "Veselim se prihoda v Velenje in novih izzivov, ki nas čakajo v novi sezoni. Trudil se bom po najboljših močeh, da upravičim svoj prihod in verjamem, da bomo kot ekipa dosegli zastavljene cilje," je ob podpisu pogodbe dejal Blagotinšek.