Rokometna zveza Slovenije ostaja zvesta tradiciji

Celjanom je lani v superpokalu spodrsnilo, nato so postali državni in pokalni prvaki Slovenije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Rokometaši iz mesta grofov so v minuli sezoni prevladovali na domači sceni. Oba najpomembnejša tekmovanja sta se končala v njihovo korist, ligo NLB so končali s petimi točkami prednosti pred najhujšimi tekmeci iz velenjskega Gorenja in šestimi pred tretjeuvrščenimi trebanjskega Trima. V prvi polovici maja so v Ormožu osvojili še pokal Slovenije, potem ko so v polfinalu najprej premagali Koprčane, v finalu pa še Ormožane.

Celjanom lani spodrsnilo

Celjani so edini "spodrsljaj" doživeli v začetku minule sezone, prav na superpokalu v Gornji Radgoni so jih po dramatični tekmi in izvajanju sedemmetrovk premagali Velenjčani. Izbranci srbskega strokovnjaka na klopi Celja Alema Toskića bodo pred začetkom nove sezone skušali tako popraviti edino lepotno napako iz minule sezone.

Na sobotni tekmi v Prlekiji so absolutni favoriti, zmaga na superpokalu pa bi bila za njih spodbudna popotnica pred začetkom lige NLB. Njihov uvod v novo sezono v najmočnejšem domačem ligaškem tekmovanju bo zares spektakularen, 9. septembra bodo v dvorani Zlatorog gostili enega najhujših tekmecev v tej sezoni iz Trebnjega, slabih pet dni kasneje pa bodo že začeli svoj "rokometni ples" na najvišji mednarodni klubski ravni.

V skupinskem delu lige prvakov jih čakajo sama imenitna imena, kot so španska Barcelona, madžarski Veszprem, nemški Magdeburg, francoski Montpellier, poljska Wisla Plock, danski GOG Gudme in portugalski Porto.

Pred Ormožani pomembna sezona

Ormožani se na sobotni tekmi pred domačimi gledalci želijo prikazati v čim lepši luči. V generalki za sobotni obračun s 26-kratnimi državnimi in 22-kratnimi pokalnimi prvaki so premagali Varaždin, njihov glavni cilj v sezoni 2023/24 pa bo zadržati prvoligaški status.

Nova domača ligaška sezona bo zelo selektivna, saj se bo po njej tekmovanje "skrčilo" na 12 prvoligaških ekip. V sezoni 2023/24 bodo tako izpadle tri zadnjeuvrščene izbrane vrste, enajstouvrščena pa si bo obstoj v družbi najboljših skušala izboriti v dodatnih tekmah z drugouvrščeno zasedbo v 1. B slovenski rokometni ligi.

Celje je najbolj uspešna ekipa v slovenskem superpokalu. Doslej je osvojila sedem tovrstnih naslovov, štirikrat velenjsko Gorenje, po enkrat pa koprski Cimos in novomeška Krka.

