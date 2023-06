Nov mejnik mlade slovenske rokometne reprezentance

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi as Celja Pivovarne Laško Mitja Janc je s šestimi zadetki v prvih 18 minutah zarisal smer obračuna. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenska moška rokometna reprezentanca do 21 let je uspešno začela svetovno prvenstvo, ki ga organizirata Nemčija in Grčija. Na prvi tekmi v Atenah je visoko, z 48:23 premagala Grenlandijo, je sporočila Rokometna zveza Slovenije.