"Če sem povsem iskren, sem mislil, da bo lažje"

Po nekaj mesecih so slovenski rokometaši v tem tednu klubske oprave po dolgem času zamenjali za reprezentančne barve, saj ta teden izkoriščajo za pripravo na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga bo januarja gostila Nemčija. Slovenci v tem tednu v Ljubljani pilijo formo in preizkušajo taktične zamislice strokovnega štaba, kar bo dobra priprava za naporno reprezentančno zimo.

"Ta teden je za nas obdobje vzponov in padcev. Če sem povsem iskren, sem mislil, da bo ta teden za nas minil lažje, sploh ker v ospredju ni rezultat tako kot na preteklih reprezentančnih akcijah. Tokrat ni nekega pravega tekmovalnega naboja, da bi se nujno borili za kakšne točke. Fantje imajo veliko obveznosti, tako da gre potem tudi energija na treningih malce v valovih. Ob tem imamo še težave s poškodbami, nekaj dodatnih težav smo si pridelali na treningih, tako da se neki koncept lahko hitro razbije. Na koncu pa sem prepričan, da nam bo ta teden prinesel veliko, pomembno je, da delamo in da se fantje nekaterih stvari spet navadijo, da nam bo potem pred prvenstvom nekoliko lažje," je pred četrtkovim popoldanskim treningom v pogovoru za Sportal dejal selektor Uroš Zorman.

Foto: Anže Malovrh/STA

Nekaj težav s poškodbami

Pod njegovim vodstvom v Stožicah v tem tednu trenira 21 rokometašev. Namesto Stefana Žabića se je zadnji reprezentanci pridružil Matic Suholežnik, že prej pa sta sodelovanje odpovedala nosilca igre Aleks Vlah in Blaž Janc, ki imata težave s poškodbami, zato sta ju zamenjala Aleks Kavčič in Peter Šiško. "V samem konceptu igre nam ta manko na trening ne vpliva, je pa normalno, da je igra z Blažem in Aleksom še hitrejša, drugačna, preizkusili bi lahko več taktičnih zamisli. Zagotovo nam je to vse skupaj malce porušilo, a na koncu koncev nimamo kaj, tudi za prvenstvo se lahko zgodi, da katera izmed reprezentanc ostane brez kakšnega pomembnega člana, in na koncu je lahko tudi to, koliko zdravih fantov imaš na razpolago, zelo pomembno pri lovljenju rezultata," se je ob poškodbe obregnil Zorman.

Slovenci bodo v soboto in nedeljo odigrali dve pripravljalni tekmi. Foto: Anže Malovrh/STA

Tokratna reprezentančna akcija je za slovenske rokometaše prva po skoraj polletnem premoru in uspešnih kvalifikacijskih nastopih za EP v Nemčiji. Slovenija si je s petimi zmagami in enim porazom zagotovila prvo mesto v svoji skupini pred BiH, Črno goro in Kosovom. "Po toliko časa brez reprezentančnega rokometa fantom zagotovo ni povsem preprosto, a se znajo hitro prilagoditi. Je pa tudi res, da v teoriji so nam vse stvari povsem jasne, malce težje je potem, ko to prenesemo v prakso, a verjamem, da bomo v najpomembnejšem trenutku pravi," je prepričan Zorman.

Slovenci so na zadnjem velikem tekmovanju januarja na svetovnem prvenstvu osvojili deseto mesto. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Temu v zadnjem času misli vse pogosteje pobegnejo tudi proti decembru in začetku januarja, ko Slovence čaka vrhunec z nastopom na evropskem prvenstvu. Že tradicionalno bodo Slovenci priprave na veliko tekmovanje začeli po božičnih praznikih, nato pa jih 11. januarja čaka prva tekma na velikem tekmovanju, na katerem bodo v prvem delu igrali proti Ferskim otokom, Poljski in Norveški. "Skupina na prvenstvu ni lahka, z mislimi smo v tem tednu že tam, je pa res, da se prihodnji teden spet vsi vračamo v svoje klube in bodo prioritete drugje. Zagotovo imamo v mislih tudi olimpijske kvalifikacije, vemo, da smo blizu, tudi zato nam je nekoliko lažje. Vemo, da nas decembra čaka še veliko dela, takrat nas čaka glavnina, potem pa bomo videli, kje smo," je prepričan Zorman.

Slovenija bo konec tega tedna priprave sklenila z dvema prijateljskima obračunoma s Srbijo. V soboto (18.00) se bo s Srbijo pomerila v Črnomlju, dan kasneje (14.00) pa še v Kočevju. "Tekmi bosta pomembni predvsem v taktičnem smislu, poskušali bomo odigrati vse, kar smo si zamislili tako v napadu kot v obrambi. Preizkusili bomo nekaj različic v obrambi, pa tudi videli, kdo je najprimernejši za ta sistem. Zagotovo nam bosta že ti dve tekmi dali veliko odgovorov, ob tem pa si želimo preizkusiti čim več igralcev, da bomo videli, kje smo," je še dejal prvi mož izbrane vrste.

