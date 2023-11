Slovenci po zaključnem jurišu do zmage

Slovenski rokometaši so v začetku tedna začeli prvi cikel priprav pred 14. nastopom na prvenstvu stare celine v Nemčiji. To bo potekalo med 10. in 28. januarjem, Slovenija se bo v skupinskem delu v Berlinu pomerila s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško. Tokratna reprezentančna akcija je prva po skoraj polletnem premoru in uspešnih kvalifikacijskih nastopih za EP.

Selektor slovenske izbrane vrste Uroš Zorman je moral zaradi poškodb dvakrat poseči v kader. Blaž Janc in Aleks Vlah sta odpadla po objavi prvotnega seznama 21 rokometašev, namesto njiju sta naknadno na seznamu pristala Peter Šiško in Aleks Kavčič. Namesto Stefana Žabića je Zorman kasneje vpoklical še Matica Suholežnika.

V Črnomlju, ki letos praznuje 70 let organiziranega rokometa, je v igo vstopila večina Zormanovih varovancev. Foto: www.alesfevzer.com

Reprezentanti so se ves čas pripravljali v Ljubljani, tokratni zbor pa bodo končali z dvema preizkusoma proti Srbom v Črnomlju ter v nedeljo v Kočevju (14.00). Uvodnega so opravili zmagovito. Zorman je na prvi pripravljalni tekmi v Beli Krajini priložnost za dokazovanje ponudil 18 od 21 varovancev. V Črnomlju, ki letos praznuje 70 let organiziranega rokometa, v igro niso vstopili le Tadej Mazej, Peter Šiško in Miljan Vujović.

Zormanovi varovanci so kljub "prijateljski naravi" dvoboja od prve do zadnje minute igrali zagnano in zavzeto. V začetku drugega polčasa so zaostali za tri gole (14:17), odpor Srbov pa so nato zlomili v zadnjih petih minutah dvoboja.

V 54. minuti je bila tekma povsem odprta (23:23), nato pa je Zorman - ob igralcu manj na igrišču - v igro poslal svoje najnižje varovance. Rok Ovniček, Miha Zarabec, Gašper Marguč, Domen Novak in Staš Slatinek Jovičić so svoje soigralce popeljali v vodstvo s 25:23.

Staš Slatinek Jovičić je bil s štirimi goli najbolj učinkovit v slovenski reprezentanci. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci so v izdihljajih tekme prikazali najbolj zrelo predstavo. V obrambi so zaigrali granitno, v napadu pa realizirali vse svoje priložnosti in si tik pred zadnjim zvokom sirene priigrali tudi najvišjo prednost petih golov (35:25) ter se današnjim tekmecem deloma oddolžili za lanska kvalifikacijska poraza za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem, kjer so zasedli deseto mesto.

V slovenski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Gašper Marguč in Slatinek Jovičić, oba sta dosegla po štiri gole.

Slovenci se bodo s Srbi pomerili še v nedeljo. Takrat v Kočevju. Foto: www.alesfevzer.com

Pripravljalna tekma: Sobota, 4. november, Črnomelj:

Slovenija : Srbija 30:26 (12:13)

Športna dvorana, gledalcev 500, sodnika: Pukšič in Satler (oba Slovenija).

Slovenija: Vujović, Ferlin, Lesjak, Blagotinšek 3, Henigman 2, Marguč 4, Dolenec, Cehte 2, Kljun, Slatinek Jovičič 4, Kodrin 3, Novak 3, Zarabec 2, Horžen, Mazej, Ovniček 1, Bombač 2, Kavčič 2, Mačkovšek 1, Šiško, Suholežnik 1.

Srbija: Bomastar, Čupara, Vorkapić 2, Borzaš 1, Kojadinović 1, Kos, Radivojević 2, Pusica 1, N. Ilić 6, Pechmalbec, V. Ilić 2, Vejin 2, Kukić 1, Dekić 1, Jevtić, Marsenić 4, Orbović 1, Milosavljević 2.

Sedemmetrovke: Slovenija 5 (4), Srbija 4 (4).

Izključitve: Slovenija 6, Srbija 8 minut.

Rdeči karton: /.

Naslednji zbor po božiču

Po koncu tega pripravljalnega tedna se bo reprezentanca pod vodstvom selektorja Zormana znova zbrala po božiču. Pred odhodom v Berlin, kjer bo 11. januarja začela nastope na EP, se bo konec decembra v Slovenj Gradcu pomerila z Avstrijo, v začetku novega leta pa jo v Poreču čakata še dvoboja s Črno goro in Hrvaško.

Preberite še: