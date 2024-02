Povratek pomembne reprezentantke: Izjemno sem pogrešala soigralke

Pred žensko člansko rokometno reprezentanco so pestri meseci. Že v tem tednu jo čakata dvoboja z aktualnimi olimpijskimi in svetovnimi prvakinjami in s tem nadaljevanje nastopov v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024, aprila pa se bo potegovala za prvo pot na olimpijske igre, so sporočili iz RZS.

V ponedeljek se je v ženskem rokometu začel enotedenski reprezentančni premor. Slovenke bodo v njem odigrale tekme v boju za deveti nastop na prvenstvih stare celine, ki ga bodo med 28. novembrom in 15. decembrom gostile Avstrija, Madžarska in Švica. Selektor Dragan Adžić je v Ljubljani zbral 21 rokometašic. Na seznam vabljenih igralk je dodal krožno napadalko Krima Mercatorja Manco Jurič, saj Valentina Klemenčič še okreva po poškodbi gležnja. Zaradi službene zadržanosti je sodelovanje morala odpovedati srednja zunanja igralka Nuša Fegic.

Na seznamu so poleg Juričeve in Klemenčičeve še krilne igralke Ema Abina, Tamara Mavsar, Maja Svetik, Ema Marković in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Abina, Nena Černigoj, Ema Hrvatin, Erin Novak, Tjaša Stanko, Nina Spreitzer, Ana Gros, Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie, krožni napadalki Nataša Ljepoja in Lana Puncer ter vratarke Dijana Đajić, Amra Pandžić in Maja Vojnovič.

"Pred olimpijskimi kvalifikacijami bo to dober preizkus, s katerim bomo videli, na kakšni ravni smo trenutno," je dejal Adžić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugi del kvalifikacij za letošnji Euro Sloveniji prinaša dvoboja s Francijo, eno najuspešnejših reprezentanc na svetu. Prva tekma bo na sporedu ta četrtek ob 17. uri v Velenju, druga pa v nedeljo, prav tako ob 17. uri, v Orleansu. Celotne priprave v drugem ciklusu bo slovenska vrsta opravila v Ljubljani, prizorišče četrtkovega obračuna pa bo velenjska Rdeča dvorana. "Vesel sem, da bomo to tekmo odigrali v Velenju, kjer upam, da nas bodo pričakale polne tribune. Vsi, ki imajo radi rokomet, bodo imeli priložnost, da pozdravijo olimpijske in svetovne prvakinje, mi pa, da igramo proti njim. Pred olimpijskimi kvalifikacijami bo to dober preizkus, s katerim bomo videli, na kakšni ravni smo trenutno," je na novinarski konferenci povedal Dragan Adžić.

"Vedno so prisotna lepa čustva, prebujajo se lepi spomini, ko se vrnem v domači kraj, ko stopim v Rdečo dvorano, kjer sem napravila prve rokometne korake. Za vsakega športnika je to nekaj posebnega. Od zadnje reprezentančne tekme v Šaleški dolini je minilo že kar nekaj let in res sem vesela, da se vračamo v Velenje. Upam, da nas pride podpret čim več ljudi," je navijače pozvala kapetanka Ana Gros. "Izredno sem vesela, da se vračam v reprezentančni dres. Zelo sem pogrešala soigralke, skoraj eno leto jim nisem mogla pomagati. Na igrišču bom skušala pomagati po najboljših močeh in kar najbolje predstavljati Slovenijo. Tekem s Francijo se izredno veselim, čeprav vem, da nam ne bo niti malo lahko," pa je dodala Elizabeth Omoregie.

