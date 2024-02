63-letni črnogorski rokometni strateg Veselin Vujović se vrača na hrvaško rokometno sceno, kjer bo prevzel ekipo Nexe Našice in zamenjal slovenskega trenerja Branka Tamšeta, poroča hrvaški Index.

Veselin Vujović, ki je med letoma 2015 in 2019 vodil slovensko rokometno reprezentanco, je že stari znanec hrvaškega rokometa. Pred tem je dvakrat vodil ekipo Zagreba, nazadnje leta 2020.

Branka Tamšeta, ki je v začetku meseca šele po drugem porazu v sezoni ter po zelo uspešnih dveh letih in pol na klopi hrvaškega rokometnega prvoligaša po presenetljivi odločitvi vodstva ostal brez dela.

63-letni Črnogorec je nazadnje kot selektor deloval v Iranu in njihovo reprezentanco popeljal na svetovno prvenstvo, a se je zaradi kaotične politične situacije v državi odločil za slovo.

Vujović je bil v preteklosti tudi selektor Srbije in Črne gore, mnogi na Hrvaškem so si ga želeli tudi za stratega kockastih, kot trener pa je bedel tudi nad igro Ciudad Reala, Vardarja, Kopra, Al Sadda, Borca in Sepahana.

