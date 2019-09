Slovenke tudi prek beloruske ovire

Slovenske rokometašice so z odliko opravile svojo nalogo v Minsku. Po zmagi nad Belorusijo, najhujšo tekmico za drugo mesto v skupini 3, so odločno zakorakale proti svojemu petemu zaporednemu nastopu na velikem tekmovanju po evropskih prvenstvih na Švedskem 2016 in v Franciji 2018 ter na svetovnem prvenstvu v Nemčiji 2017. Letos decembra bodo nastopile še na svetovnem prvenstvu na Japonskem.

Slovenke bodo drugi kvalifikacijski ciklus za EP 2020 igrale marca prihodnje leto, ko se bodo dvakrat pomerile z Nemkami, tretji pa maja, ko bodo najprej gostovale na Kosovem, nato pa gostile Belorusinje. Na EP se bosta iz skupine 3 prebile dve najbolje uvrščeni izbrani vrsti.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so se zavedale pomembnosti današnjega obračuna v beloruski prestolnici. Tekmo so resda nekoliko slabše odprle, po zaostanku z 1:3 pa so uredile svoje vrste in v osmi minuti prvič na dvoboju povedle s 4:3.

Kapetanka Ana Gros je 11-krat zatresla belorusko mrežo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Od tedaj naprej so imele nadzor nad izbrankami slovenskega strokovnjaka na beloruski klopi Tomaža Čaterja. V 12. minuti je njihova prednost že znašala štiri gole (8:4), resno in odgovorno pa so igrale vse do konca prvega polčasa. V 28. minuti so povedle z 18:11, na veliki odmor pa so se podale z prednostjo petih zadetkov (18:13).

Uvod v drugi polčas je bil preslikava prvega. Slovenke so znova malce "zaspale" in tekmicam dovolile, da so se jim v 37. minuti približale na dva gola (20:18). Po Bregarjevi minuta odmora so dvignile svojo igro na višjo raven in v naslednjih petih minutah naredile delni izid 5:1 za vodstvo s 25:19.

V končnici tekme ni bilo pretresov, Slovenke so bile vseskozi v prednosti in dosegle bržkone ključno zmago v kvalifikacijah za EP 2020.

V slovenski reprezentanci je blestela Ana Gros, ki je dosegla kar enajst golov. Tjaša Stanko in Alja Varagić sta prispevali po šest zadetkov.

Belrousija : Slovenija 29:31 (13:18) Dvorana Uručje, gledalcev 2000, sodnika Ivanović in Vujisić (oba Črna gora).

Belorusija: Kuncevič, Hrackevič, Dronava 2, Vasilevskaja 2, Iljina 4, Kocina 5, Artsjukovič, Rudkoskaja, Kanaval 1, Hutava, Ježikava 7, Silickaja 4, Šamanoskaja 3, Mokat 1, Hests.

Slovenija: Zec, Pandžić, Strnad, Gros 11, Krajnc, Žabjek, Stanko 6, Abina, Barič 2, Ferfolja 1, Zulić 2, Pišek, Varagić 6, Vučko, Svetik, Beganović 3.

Sedemmetrovke: Belorusija 3 (3), Slovenija 5 (5).

Izključitve: Belorusija 6, Slovenija 6 minut.

Rdeči karton: /.

