Slovenske rezervistke za razred boljše od kosovskih rokometašic

Članici Krima Mercatorja Hana Vuško in Nina Žabjek sta k zmagi nad Kosovom prispevali vsaka po pet zadetkov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenske rokometašice so na svoj račun pričakovano vknjižile prvi par točk v boju za evropsko prvenstvo, ki bo konec prihodnjega leta na Danskem in Norveškem. Kosovske igralke jim v mariborski Lukni niso bile kos v nobeni rokometni prvini, za Slovenke, ki so danes nastopile brez svojih najboljših igralk, pa veliko usodnejši in pomembnejši dvoboji šele sledijo.

Že v nedeljo jih v Minsku čaka obračun z Belorusinjami, neposrednimi tekmicami za preboj na zaključni turnir stare celine. Te so v sredo v Coburgu visoko izgubile proti Nemkam s 30:40.

Drugi kvalifikacijski ciklus jih čaka marca prihodnje leto, ko se bodo dvakrat pomerile s favoriziranimi Nemkami, tretji pa maja, ko bodo najprej gostovale na Kosovem, nato pa gostile Belorusijo. Na EP se bosta iz skupine 3 prebile dve najbolje uvrščeni izbrani vrsti.

Bregar spočil udarne violine

Slovenski selektor Uroš Bregar je na današnjem dvoboju z neenakovrednimi tekmicami začel taktično, pred veliko pomembnejšim nedeljskim obračunom v Minsku pa je spočil svoje udarne varovanke ter celotno tekmo odigral brez "prve violine" Ane Gros in drugih svojih prvokategornic, kot so Tjaša Stanko, Nina Zulić, Polona Barič in Alja Varagić.

Selektor Uroš Bregar ta teden ne more računati na kopico standardnih reprezentantk. Foto: Grega Valančič/Sportida

A tudi neizkušena "slovenska rokometna pomlad" je bila za razred boljša od tekmic. Bregarjeve rezervistke so si že po desetih minutah igre priigrala prednost petih golov (6:1), do konca polčasa pa proti tekmicam, ki šele spoznavajo rokometno abecedo, igrale po sistemu toplo-hladno.

Slovenija je imela zavoljo te predstave ob polčasu le šest golov naskoka (16:10), v drugi polovici dvoboja pa je prednost v korist mladih in neizkušenih slovenskih rokometašic postopoma naraščala. Najvišja je znašala enajst golov, na koncu pa so slavile z 32:23.

Rokometni navdušenci so se po mariborski zmagi prešerne volje odpravili domov in se bržkone udobno namestili v svoje naslonjače ter se prikovali pred televizijskimi sprejemniki za današnji osrednji športni dogodek v Sloveniji - polfinalno odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Poljsko na evropskem prvenstvu v Ljubljani.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Jasmina Pišek s šestimi goli, enega manj so prispevale Ana Vučko, Nina Žabjek in Anika Strnad. Vratarka Maja Vojnović je zbrala 12 obramb.

Breme na rezervistkah Uroš Bregar, selektor Slovenije: "Naš načrt je bil, da na današnjem dvoboju spočijem naše najboljše igralke in v ogenj pošljemo mlajše igralke, ki ponavadi v igro vstopijo pri desetih golih prednosti ali zaostanka. Tokrat je bilo breme dvoboja od prve minute na njihovih ramenih in prav je, da so občutile ta pritisk. S posameznimi obdobji v njihovi igri sem zadovoljen, z nekaterimi ne, a najbolj pomembno je, da smo osvojili načrtovani točki." Nina Žabjek, reprezentantka Slovenije: "Tekmo smo dobro odprle, dosegle številne lahke gole in povedle za šest, sedem zadetkov, nato pa se nam je malce ustavilo. V začetku drugega polčasa smo zadeve postavile na pravo mesto in zasluženo zmagale."