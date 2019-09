Slovenske rokometašice začenjajo boj za EP 2020

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija bo po dobro opravljeni junijski akciji proti Severni Makedoniji in preboju na svetovno prvenstvo, ki bo med 25. novembrom in 15. decembrom na Japonskem, v tem tednu igrala dve kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo prihodnje leto na Danskem in Norveškem.

Najprej bo v štajerski prestolnici gostila Kosovo, v nedeljo pa jo v Minsku čaka obračun proti veliko močnejši Belorusiji. V skupini 3 nastopa še Nemčija, z njo se bo naša izbrana vrsta pomerila marca prihodnje leto.

Selektor Uroš Bregar v tem tednu ne bo mogel računati na vse svoje najboljše izbranke. Elizabeth Omoregie, Aneja Beganović in Nataša Ljepoja so poškodovane, Lina Krhlikar pa je službeno zadržana.