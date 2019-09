Slovenke z zmago nad Belorusinjami naredile pomemben korak v smeri EP

Varovanke Uroša Bregarja so tudi na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo zmagale. Največje tekmice za nastop na EP Belorusiji so premagale z 31:29.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je po uvodni zmagi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Danskem in Norveškem 2020 nad Kosovim vknjižila novo zmago v boju za prvenstvo stare celine in s tem naredila velik korak k uvrstitvi na tekmovanje. Varovanke Uroša Bregarja so Belorusijo v Minsku premagale z 31:29.

Slovenske rokometašice so z odliko opravile svojo nalogo v Minsku. Po zmagi nad Belorusijo, najhujšo tekmico za drugo mesto v skupini 3, so odločno zakorakale proti svojemu petemu zaporednemu nastopu na velikem tekmovanju po evropskih prvenstvih na Švedskem 2016 in v Franciji 2018 ter na svetovnem prvenstvu v Nemčiji 2017. Letos decembra bodo nastopile še na svetovnem prvenstvu na Japonskem.

Varovanke Uroša Bregarja so vodile praktično celotno srečanje, po vodstvu s 5:4 tega niso več spustile iz rok. V prvem polčasu so vodila največ za sedem zadetkov (18:11), na odmor so se odpravile z vodstvom 18.13, v drugem delu so vodile največ za šest (31:25), ob koncu pa nekoliko popustile in gostiteljicam dopustile, da so z delnim izidom 4:0 na koncu približale na 31:29.

Marca dvakrat z Nemkami

Slovenke bodo drugi kvalifikacijski ciklus za EP 2020 igrale marca prihodnje leto, ko se bodo dvakrat pomerile z Nemkami, tretji pa maja, ko bodo najprej gostovale na Kosovem, nato pa gostile Belorusinje.

Na EP se bosta iz skupine 3 prebile dve najbolje uvrščeni izbrani vrsti.

Kvalifikacije za EP 2. krog:

Nedelja, 29. september:

Belorusija : Slovenija 29:31 (13:18)

Kosovo - Nemčija Lestvica

1. Slovenija 2 tekmi - 4 točke

2. Nemčija 1 - 2

3. Kosovo 1 - 0

4. Belorusija 2 - 0 1. krog:

Sreda, 25. september:

Nemčija : Belorusija 40:30 (20:14) Četrtek, 26. september, Maribor:

Slovenija : Kosovo 32:23 (16:10)

Poročilo s tekme 3. krog:

28. - 29. marec 2020:

Slovenija - Nemčija

Kosovo - Belorusija 4. krog:

28. - 29. marec 2020:

Nemčija - Slovenija

Belorusija - Kosovo 5. krog:

27. - 28. maj 2020:

Belorusija - Nemčija

Kosovo - Slovenija 6. krog:

31. maj 2020:

Nemčija - Kosovo

Belorusija - Slovenija



