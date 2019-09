V Minsku čaka Slovenke povsem druga pesem

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na četrtkovi uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Danskem in Norveškem 2020 z rezervno postavo odpihnila Kosovo in slavila z 32:23. V nedeljo jo v Minsku čaka povsem druga pesem, na nasprotni strani igrišča bo imela veliko spodobnejšo Belorusijo. Tekma se bo pričela ob 14.30.

Slovenski selektor Uroš Bregar je na prvi kvalifikacijski tekmi spočil svoje najboljše igralke. Zavoljo prevelike kakovostne razlike njegove prvokategornice Ana Gros, Tjaša Stanko, Nina Zulić, Polona Barič in Alja Varagić sploh niso stopile na igrišče, prvi par točk so mu prinesle mlade in neizkušene igralke, ki so v preteklosti svojo priložnost za dokazovanje dobile "pri desetih golih prednosti ali zaostanka".

Slovenec proti Slovencu

Selektor Belorusije je Slovenec Tomaž Čater. Foto: Vid Ponikvar Slovenske rokometašice v nedeljo čaka veliko zahtevnejši dvoboj. Belorusinje so resda izgubile uvodno tekmo v gosteh proti Nemkam s 30:40, po mnenju Bregarja pa so se prikazale v lepi luči.

"Za nas bo oteževalna okoliščina, da belorusko izbrano vrsto vodi Slovenec Tomaž Čater, ki naše igralke pozna od malih nog. Belorusija se je izkazala že na sredini tekmi v Coburgu, razlika desetih golov ni realna slika dogajanja na igrišču, saj je bila povsem konkurenčna Nemčiji. Tehtnico je na njeno stran nagnila vratarka Dinah Eckerle," je uvodoma dejal Bregar.

"Belorusija igra zelo hitro in dinamično ter ima visoko zunanjo vrsto. Pred nami je zelo zahteven obračun z reprezentanco, ki ima veliko željo, da se prebije na evropsko prvenstvo," je še dodal Bregar.

Proti Minsku prek Dunaja

Nina Zulić poudarja, da bo potrebno v Minsku garati v obrambi. Foto: Urban Urbanc/Sportida Naše rokometašice so se danes prek Dunaja odpravile proti beloruski prestolnici, Nina Zulić pa je pred odhodom dejala: "Belorusija je zelo kakovostna, njene barve zastopajo igralke, ki so že igrale v nekoliko močnejših evropskih klubih. Pred nami je zahtevna naloga. Od prve minute bomo morale garati v obrambi in igrati preudarno v napadu, le z našo dobro igro lahko slavimo v Minsku."

Slovenske rokometašice bodo drugi kvalifikacijski ciklus igrale marca prihodnje leto, ko se bodo dvakrat pomerile s favoriziranimi Nemkami, tretji pa maja, ko bodo najprej gostovale na Kosovem, nato pa gostile Belorusijo. Na EP se bosta iz skupine 3 prebile dve najbolje uvrščeni izbrani vrsti.