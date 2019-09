Selektor kljub kadrovskim težavam želi zadržati kontinuiteto

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo po dobro opravljenem junijskem delu proti Severni Makedoniji in preboju na letošnje svetovno prvenstvo na Japonskem v tem tednu igrala dve kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo na Danskem in Norveškem 2020. V četrtek se bo v Mariboru pomerila s Kosovom, v nedeljo pa bo gostovala v Belorusiji.

Slovenske rokometašice so se danes opoldne zbrale v Žalcu in začele priprave za prvi sklop kvalifikacij za EP. Selektor Uroš Bregar je v primerjavi z junijsko akcijo - tedaj je Slovenija dvakrat ukanila Severno Makedonijo in se prebila na SP, ki bo v deželi vzhajajočega sonca na sporedu med 25. novembrom in 15. decembrom - ostal brez krilne igralke Tamare Mavsar ter krožnih napadalk Line Krhlikar in Aneje Beganović.

Mavsarjeva je prekinila kariero zaradi materinstva, Krhlikarjeva ima službene obveznosti, Beganovićeva je poškodovana, dresa z državnim grbom na prsih pa na bližnji akciji proti Kosovu in Belorusiji ne bo oblekla niti poškodovana zunanja igralka Elizabeth Omoregie.

Največje težave na mestu krožne napadalke

"V tem trenutku imamo kar velike kadrovske težave, največje pa na mestu krožne napadalke. Krhlikarjeva, Beganovićeva in Nataša Ljepoja bodo manjkale proti Kosovu in Belorusiji, na tem položaju sta ostali le Teja Ferfolja ter mlada in neizkušena Valentina Klemenčič. Izostala bo tudi Omoregie, ob tem ima določene zdravstvene težave tudi naša prva igralka Ana Gros," je pred začetkom priprav uvodoma dejal Bregar.

Z zdravstvenimi težavami se ubada tudi kapetanka Ana Gros. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za drugo mesto z Belorusijo, ki se ji bodo posvetili po tekmi v Mariboru

"Glede na to, da se je Slovenija v zadnjih letih venomer prebila na vsa velika tekmovanja (po dvakrat je nastopila na EP 2016 in 2018 ter na SP v letih 2017 in 2019, opomba STA), je naš primaren cilj, da zadržimo kontinuiteto nastopov na največjih in najpomembnejših mednarodnih tekmovanjih. Nemke so papirnate favoritinje v naši skupini, za drugo prosto mesto pa se bomo pomerili z Belorusinjami," je dejal Bregar.

"Belorusija je v tem trenutku za nas manjša neznanka, temeljito pa se ji bomo posvetili šele po obračunu v Mariboru, kjer želimo kvalifikacijski ciklus začeti z zanesljivo zmago," je še dodal Bregar.

Slovenija se bo s Kosovom pomerila v četrtek ob 18. uri v dvorani Lukna v Mariboru, tekma z Belorusijo pa bo v nedeljo ob 15.30 v Minsku.

Seznam za tekmi s Kosovom in Belorusijo: vratarke: Branka Zec (Göppingen), Maja Vojnović (Krim Mercator) in Amra Pandžić (Kastamonu Belediyesi);

krilne igralke: Polona Barič, Alja Varagić (obe Krim Mercator), Maja Svetik (Mlinotest), Živa Čopi (Krka) in Jasmina Pišek (Z'dežele);

zunanje igralke: Ana Gros (Brest), Tjaša Stanko (Podravka), Tjaša Rudman, Ana Abina (obe Krka), Nina Zulić, Hana Vučko, Nina Žabjek (vse Krim Mercator), Lea Krajnc (Z'Dežele), Anika Strnad (Zelene doline Žalec), Tina Rojc-Benčina (Mlinotest) in Nika Matavš (Boden);

krožni napadalki: Teja Ferfolja (Paok) in Valentina Klemenčič (Krim Mercator).

