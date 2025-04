Slovan na krilih Aljaža Panjtarja po skoraj treh desetletjih spet v finalu

Ta konec tedna je rezerviran za zaključne boje v slovenskem rokometnem pokalnem tekmovanju. V nedeljo bosta znana nova prvaka tako med rokometašicami kot rokometaši. Prvi finalist je sogostitelj LL Grosist Slovan, ki je na uvodni polfinalni tekmi s 27:22 premagal Gorenje Velenje. Ob zmagi je z obrambami blestel vratar Aljaž Panjtar. Slovanovci so v finalu zadnjič igrali leta 1996. Ob 20. uri sledi še dvoboj Krke in Celja.

Ljubljanska ekipa se je po zmagoslavju nad velenjsko tretjič uvrstila v veliki finale slovenskega pokala. V letih 1993 in 1996 je na finalnih obračunih morala priznati premoč Celju Pivovarni Laško, 22-kratni pokalni zmagovalec iz knežjega mesta je tudi eden od morebitnih nedeljskih finalnih tekmecev v tej sezoni silno ambiciozne zasedbe iz slovenske prestolnice.

Ljubljančani so bili od samega začetka v rezultatski prednosti. V 24. minuti so prvič na dvoboju povedli za štiri gole in gostujočega trenerja Zorana Jovičića prisilili, da je zahteval minuto odmora.

Po njej se razmerje na igrišču ni spremenilo, Slovan je na polčasu zadržal prednost štirih zadetkov (14:10), prvo ime pa je bil vratar Aljaž Panjtar, ki je zbral osem obramb. Aljaž Panjtar Foto: Filip Barbalić

Za Velenjčane, trikratne pokalne prvake v letih 2003, 2019 in 2022, so bile pogubne uvodne minute druge polovice tekme, ko so jim izbranci domačega trenerja Uroša Zormana ušli za devet golov (20:11).

Rokometaši iz Šaleške doline so nato zaigrali sijajno in se v 48. minuti približali le na dva gola zaostanka (19:21). V prelomnih trenutkih dvoboja niso uprizorili preobrata, čeprav so imeli kar nekaj priložnosti za to. Poškodba Tilna Sokoliča in pravočasni goli Jake Malusa so nagnili tehtnico na stran Slovana.

Pri ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Bruno Vili Zobec z osmimi goli, Panjtar pa je na koncu zbral 15 obramb. Oleksij Jankovski je za velenjsko zasedbo dosegel pet zadetkov, vratar Emir Taletović pa je zaustavil sedem strelov.

Kdo bo nedeljski tekmec Slovana v finalu, bo jasno zvečer. Ob 20. uri bo sledil še dvoboj med Krko in Celjem Pivovarno Laško.

Zmagovalce moških polfinalnih dvobojev v nedeljo ob 18. uri čaka finalna tekma, poražence pa dan poprej ob 20. uri tekma za bronasto kolajno.

Že pred začetkom sklepnega dejanja pokalne sezone je jasno, da bo moški del postregel z novimi prvaki, potem ko je Krka v četrtfinalu izločila Trimo Trebnje, ki je v pretekli sezoni osvojil prvo člansko lovoriko v zgodovini kluba.

Polfinale: Petek, 4. april:

Gorenje Velenje : LL Grosist Slovan 22:27 (10:14)

Dvorana Kodeljevo, gledalcev 840, sodnika: Pukšič in Satler.

* Gorenje Velenje: Skok, Sandič, Taletović, Velić 2, Pipp 3, Matanović 1, Jezernik, Maričić 2, Pajk, Drobež 1, Poklar 1 (1), Tatar, Sokolič 3 (1), Blagotinšek 1, Slatinek Jovičič 3, Jankovski 5.

* LL Grosist Slovan: Bojić, Panjtar, Slatinek Jovičič 3, Tzortzinis 3, Dolenec 3 (1), Pajt, Ljevar 3, Stojnić, Mlivić 1, Malus 5, Budja, Brozović, Grebenc 1, Zobec 8 (7), Žabić.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 2 (2), LL Grosist Slovan 9 (8).

* Izključitve: Gorenje Velenje 8, LL Grosist Slovan 4 minute.

* Rdeči karton: /.



20.00 Krka – Celje Pivovarna Laško

Krimovke in Celjani najbolj zaznamovali pokal

Na letošnjem zaključnem turnirju v obeh kategorijah nastopata kluba, ki sta v zgodovini slovenskega pokalnega tekmovanja pustila največji pečat. Krimovke so lovoriko dvignile 28-krat. Le dvakrat niso nastopile v finalu, in sicer v prvi sezoni v samostojni Sloveniji (1991/92) ter prejšnji sezoni (2023/24), ko so polfinale izgubile zaradi administrativne napake. Na moški strani se celjski rokometaši lahko pohvalijo z 22 lovorikami. V 31 sezonah v polfinalu niso nastopili le enkrat (sezona 2023/24), za njimi pa je tudi 26 finalnih nastopov.

V soboto bodo igrišče na Kodeljevem sicer ogrele rokometašice. Ob 15. uri bodo Ptujčanke izzvale sogostiteljice dogodka, rokometašice Krima Mercatorja, ob 17.30 pa bodo Velenjčanke stale nasproti aktualnim pokalnim prvakinjam iz vrst Mlinotesta Ajdovščine.