Trebanjci so se Celjanom oddolžili in izsilili tretjo tekmo

Rokometaši Trima iz Trebnjega so na drugi tekmi za končno tretje mesto v ligi NLB premagali Celje Pivovarno Laško z 32:30 (19:12) in izid v zmagah izenačili na 1:1.

Trebanjci so se Celjanom oddolžili za sredin poraz v dvorani Zlatorog z 32:34 in izsilili odločilno tretjo tekmo, ki se bo 6. junija v knežjem mestu pričela ob 19. uri. V Mokronogu je bilo v prvem polčasu bolj ali manj vse v znamenju dolenjskih rokometašev. V končnici prvega polčasa so povedli s 16:10, na polovici tekme pa je njihova prednost znašala sedem golov (19:12).

A Celjani niso vrgli puške v koruzo. V drugem polčasu so zaigrali veliko bolje in bili na pragu popolnega preobrata. V 45. minuti so se približali na dva gola (22:24), pet minut kasneje pa so po zadetku Tadeja Mazeja povsem zadihali za ovratnik Trebanjcev (25:26).

V 53. minuti so jih po golu Luke Perića tudi ujeli (27:27). Trebanjci so v prelomnih trenutkih dvoboja le izkoristili istočasni izključitvi Mazeja in Uroša Milićevića ter po golih Jana Jurečiča in Jake Soršaka v 59. minuti povedli z 31:29 ter si priigrali odločilno tretjo tekmo. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Timotej Grmšek s sedmimi goli, v gostujoči pa sta Perić in Alex Bognar dosegla po šest zadetkov.

V sredo pa se bo nadaljeval tudi boj za naslov, v katerem Slovan proti Gorenju vodi z 1:0 v zmagah.

Liga NLB, tekma za tretje mesto in finale, drugi tekmi

Nedelja, 1. junij:

Sreda, 4. junij:

